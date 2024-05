Uống rượu ngâm rễ cây rừng, 1 người tử vong

Chia sẻ với Thanh Niên ngày 28.5, một cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai cho biết, ông Vàng Seo C. (59 tuổi), thôn Nà Chí Phàng, xã Lùng Thẩn, H.Si Ma Cai đã tử vong do ngộ độc rượu.

Chai rượu ngâm rễ cây Tẩu Hỏa Tảng khiến ông C. bị ngộ độc dẫn đến tử vong THANH HUYỀN

Trước đó, khoảng ngày 25.5, ông Vàng Seo C. có ăn cơm sáng tại gia đình nhà ông Hoàng Seo S., cùng ở thôn Nà Chí Phàng, xã Lùng Thẩn, H.Si Ma Cai. Bữa ăn có 14 người ăn với các món: thịt gà luộc, thịt vịt luộc, thịt lợn treo gác bếp xào, rau bí xào.

Trong bữa ăn, 3 người đàn ông, trong đó có ông Vàng Seo C. có uống thêm rượu ngâm rễ cây Tẩu Hỏa Hảng, theo tiếng gọi của người H'Mông.

Sau khi uống một chén rượu, ông Vàng Seo C. có biểu hiện đau bụng, vã mồ hôi, buồn nôn, buồn đi đại tiện, người mệt mỏi, chóng mặt, rét run.

Rễ cây Tẩu Hỏa Hảng lấy từ trong chai rượu để đưa đi xét nghiệm THANH HUYỀN

Khoảng 11 giờ cùng ngày, ông Vàng Seo C. được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Bắc Hà trong tình trạng: tiếp xúc chậm, vã mồ hôi, da niêm mạc hồng nhợt, sốt nhẹ 37,5 độ, huyết áp cao, khó thở, đau vùng thượng vị, bụng mềm, nhịp chậm xoang, tăng gánh thất trái.

Tại bệnh viện, ông Vàng Seo C. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim, ngộ độc rượu ngâm rễ cây không rõ loại, hạ kali máu, suy thận cấp.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 26.5, Bệnh viện đa khoa H.Bắc Hà đã chuyển ông Vàng Seo C. về Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Nhưng đến ngày 28.5. ông C. đã tử vong.

Cũng theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, 2 người cùng uống rượu với ông C. cũng bị ngộ độc, đã được sơ cứu, xử lý kịp thời, hiện sức khỏe đã bình phục.

Qua điều tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, đây là loại rượu được người nhà ông S. mua ở chợ với mục đích xoa bóp ngoài da để chữa trật khớp nhưng do không biết nên nhóm người đàn ông này đã mang ra để uống.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Y tế Si Ma Cai lấy được 1 mẫu rượu ngâm rễ cây đang uống dở; 1 mẫu cây tươi có cả rễ, thân, lá (là loại cây dùng để ngâm loại rượu nói trên) được người nhà ông S. lấy trên đồi gửi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc để cảnh báo rộng rãi tới cộng đồng.