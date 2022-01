Uống tràn lan gây nguy cơ kháng thuốc

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện nay không cho phép buôn bán, kinh doanh thuốc Molnupiravir. Bộ Y tế đang trình chính phủ cho phép 3 cơ sở sản xuất loại thuốc này. “Mọi hoạt động mua bán thuốc Molnupiravir là bất hợp pháp, người dân không mua thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng dẫn đến tiền mất tật mang”, bà Mai khuyến cáo. Đối với thuốc kháng vi rút cho người mắc Covid-19, bà Mai cho biết TP.HCM đã được Bộ Y tế cung ứng, cấp cho F0 chăm sóc tại nhà.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho hay đến nay, công an đã phát hiện và xử lý 7 vụ việc liên quan đến mua bán thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir. Trong đó, công an đã khởi tố 2 vụ án với 5 bị can, gồm 1 vụ sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả và 1 vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn để mua bán thuốc. Đối với 5 vụ còn lại, công an xử lý hành chính 2 vụ việc, tiếp tục xác minh làm rõ 3 vụ việc khác.

Sỹ Đông