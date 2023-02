'Uống vài chén rượu khai xuân vì nghĩ năm mới công an không làm chặt'

Đêm 31.1, Tổ công tác Y15.141 Công an TP.Hà Nội, gồm: lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự do thiếu tá Nguyễn Quốc Huy làm tổ trưởng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại đường Nguyễn Thái Học (Q.Ba Đình, Hà Nội).

Trong vòng 4 tiếng làm việc (từ 20 giờ - 0 giờ), tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với 435 người điều khiển phương tiện xe máy và ô tô. Trong đó, phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (2 xe máy, 1 ô tô).

Khoảng 20 giờ 45, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda biển số 29K1-452xx có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy, người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,357 mg/lít khí thở (gần với mức kịch khung là 0,4 mg/lít khí thở).



Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác xác định, tài xế là P.Đ.D (35 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội). Chia sẻ với phóng viên, anh D. thừa nhận bản thân có uống 4 - 5 chén rượu khai xuân vào tối cùng ngày.

"Hôm nay đầu xuân, cộng với một số đồng nghiệp nghỉ việc nên chúng tôi gặp gỡ nhau và có uống 4 - 5 chén. Tôi cũng chủ quan vì nghĩ rằng, đầu năm mới, công an không làm chặt", anh D. nói và cho hay bản thân sẽ chấp nhận chịu phạt và lấy đó làm bài học cho lần sau.

Với lỗi vi phạm trên, anh D. sẽ bị phạt tiền 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ phương tiện trong vòng 7 ngày.

Tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện tài xế V.V.C (trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA mang biển số 30H-297xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,062 mg/lít khí thở. Tài xế C. thừa nhận, tối cùng ngày, anh đã uống 1 lon bia nên chấp nhận chịu phạt và rút kinh nghiệm lần sau. Với mức vi phạm trên, tài xế sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Ngoài việc kiểm tra nồng độ cồn, khoảng 22 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số 29L1-711xx chở theo một bình bóng cười. Sau khi xác minh danh tính, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao người và phương tiện cho Công an P.Điện Biên (Q.Ba Đình).

Trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Quốc Huy cho biết, kể từ khi các Tổ công tác 141 tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn trước, trong và sau tết Nguyên đán 2023, số người vi phạm nồng độ cồn giảm rõ rệt.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra nồng độ cồn đối với cả ô tô và xe máy ở nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Hà Nội", thiếu tá Huy nói.

