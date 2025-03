Uống vitamin đừng bỏ qua những lưu ý quan trọng này!

Nhiều người bắt đầu sử dụng vitamin mà không tham khảo ý kiến bác sĩ, không biết về những rủi ro tiềm ẩn. Việc hỏi ý kiến bác sĩ trước có thể ngăn ngừa nhiều vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng phát sinh.

Mỗi người mỗi khác và tất cả chúng ta đều có tiền sử sức khỏe cá nhân. Cần phải cân bằng khi đưa bất cứ thứ gì vào cơ thể, bao gồm cả vitamin. Trang web của Trường Y Yale (Mỹ) Yale New Haven Health cảnh báo một số rủi ro của tương tác thuốc - vitamin có thể xảy ra sau khi thuốc được hấp thụ, phân phối, chuyển hóa và bài tiết - cùng với việc hấp thụ vitamin. Ví dụ, vitamin C có thể ảnh hưởng đến thuốc hóa trị và thuốc trị mỡ máu Statin, theo trang tin Best Life.