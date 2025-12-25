UTH chuẩn bị vận hành Phòng mô phỏng điều khiển, khai thác đường sắt tốc độ cao

Đón đầu nhu cầu đó, Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao, dự kiến khánh thành vào ngày 25.12 tới.

Đây là công trình đào tạo - nghiên cứu quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng xây dựng hệ sinh thái đào tạo đường sắt hiện đại của nhà trường, đồng thời thể hiện sự chủ động của cơ sở đào tạo trong việc chuẩn bị nhân lực cho các dự án hạ tầng quy mô lớn trong tương lai.

Không gian đào tạo gắn với thực tiễn vận hành

Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao được xây dựng theo định hướng tiếp cận mô hình đào tạo dựa trên mô phỏng - phương thức đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia có hệ thống đường sắt phát triển. Phòng được trang bị hệ thống phần mềm mô phỏng, thiết bị điều khiển và các mô hình trực quan, cho phép tái hiện các kịch bản vận hành trong điều kiện gần với thực tế.

Thông qua môi trường mô phỏng, người học có thể tiếp cận toàn bộ chu trình khai thác, điều khiển, tổ chức vận hành và xử lý tình huống trong hệ thống đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Việc học tập không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà được gắn chặt với các bài thực hành, mô phỏng tình huống thường gặp cũng như các kịch bản bất thường trong quá trình vận hành.

Theo đại diện UTH, phòng mô phỏng được thiết kế phục vụ đồng thời nhiều mục tiêu: đào tạo sinh viên, bồi dưỡng giảng viên, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và từng bước hướng tới các hoạt động chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đường sắt.

Bước đi cụ thể trong chiến lược đào tạo nhân lực

Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao là một cấu phần quan trọng trong chuỗi các dự án hợp tác đào tạo mà UTH đang triển khai với các đối tác trong và ngoài nước. Công trình này không chỉ mang ý nghĩa đầu tư về cơ sở vật chất, mà còn phản ánh rõ định hướng đổi mới phương thức đào tạo của Nhà trường theo hướng gắn đào tạo với công nghệ và chuẩn đầu ra.

Việc đưa phòng mô phỏng vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các ngành liên quan đến điều khiển, khai thác và quản lý vận hành đường sắt; tạo điều kiện để sinh viên sớm làm quen với công nghệ, quy trình và tác phong làm việc của ngành.

Phục vụ đào tạo, nghiên cứu và hợp tác

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, Phòng mô phỏng còn là không gian phục vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn. Thông qua hệ thống mô phỏng, giảng viên và nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, tổ chức vận hành, tối ưu hóa quy trình và đánh giá các kịch bản khai thác khác nhau.

Trong dài hạn, Phòng mô phỏng được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để UTH mở rộng hợp tác với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao công nghệ đường sắt. Đây cũng là cơ sở để Nhà trường từng bước tham gia sâu hơn vào quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án đường sắt tốc độ cao trong tương lai.

Dấu mốc mới của UTH trong lĩnh vực đường sắt

Lễ khánh thành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của UTH trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực giao thông vận tải.

Trong bối cảnh các dự án hạ tầng lớn đang được nghiên cứu và chuẩn bị triển khai, việc các cơ sở đào tạo chủ động đầu tư, đổi mới phương thức giảng dạy và tiếp cận công nghệ hiện đại được xem là yếu tố then chốt. Với việc đưa phòng mô phỏng vào vận hành, UTH đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu gắn đào tạo với thực tiễn, đóng góp vào quá trình chuẩn bị nhân lực cho ngành đường sắt tốc độ cao - lĩnh vực được xem là một trong những trụ cột của hệ thống giao thông hiện đại trong tương lai.