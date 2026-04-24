Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

UTH tăng cường kết nối các hội, CLB doanh nhân-Lan tỏa giá trị hợp tác bền vững

Nguồn: UTH
Nguồn: UTH
24/04/2026 16:31 GMT+7

Sáng 24.4, Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) đã trang trọng đón tiếp lãnh đạo và hội viên đến từ Công an đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Phố Hiến miền Nam, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh miền Nam và Câu lạc bộ Doanh nhân Hưng Yên tại TP.HCM đến thăm và làm việc tại trường.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đã trao đổi, chia sẻ định hướng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực. PGS-TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của nhà trường.

- Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Xuân Phương phát biểu tại buổi gặp mặt

Hiệu trưởng khẳng định UTH luôn đặt mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giao thông vận tải và nền kinh tế. Nhân dịp này, UTH cũng kêu gọi sự hợp tác sâu rộng từ cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Đại diện các hội, CLB doanh nhân cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng đào tạo của UTH, đồng thời kỳ vọng Nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực "vừa có tâm, vừa có tầm", đáp ứng yêu cầu hội nhập.

- Ảnh 2.

Đại tá Đặng Ngọc Thuấn, Trưởng ban liên lạc Công an đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhân dịp mùa Xuân, với tinh thần "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", các đại biểu đã cùng tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường, qua đó lan tỏa thông điệp về sự gắn kết và trách nhiệm chung tay xây dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Hàng cây nhãn lồng là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa UTH với cộng đồng doanh nghiệp, các hội, CLB Hưng Yên, Hà Tĩnh hướng đến chặng đường đồng hành lâu dài trong tương lai.

UTH tăng cường kết nối các hội, CLB doanh nhân-Lan tỏa giá trị hợp tác bền vững - Ảnh 1.

Công an đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội trồng cây lưu niệm

UTH tăng cường kết nối các hội, CLB doanh nhân-Lan tỏa giá trị hợp tác bền vững - Ảnh 2.

Lãnh đạo Nhà trường và Công an đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

UTH tăng cường kết nối các hội, CLB doanh nhân-Lan tỏa giá trị hợp tác bền vững - Ảnh 3.

UTH tăng cường kết nối các hội, CLB doanh nhân-Lan tỏa giá trị hợp tác bền vững - Ảnh 4.

CLB Doanh nhân Phố Hiến miền Nam trồng cây lưu niệm

UTH tăng cường kết nối các hội, CLB doanh nhân-Lan tỏa giá trị hợp tác bền vững - Ảnh 5.

UTH tăng cường kết nối các hội, CLB doanh nhân-Lan tỏa giá trị hợp tác bền vững - Ảnh 6.

Hội doanh nghiệp Hà Tĩnh miền Nam trồng cây lưu niệm

UTH tăng cường kết nối các hội, CLB doanh nhân-Lan tỏa giá trị hợp tác bền vững - Ảnh 7.

UTH tăng cường kết nối các hội, CLB doanh nhân-Lan tỏa giá trị hợp tác bền vững - Ảnh 8.

CLB Doanh nhân Hưng Yên TP.HCM trồng cây lưu niệm

Tiếp nối chương trình, đoàn đại biểu tham quan Phòng mô phỏng và điều khiển đường sắt tốc độ cao - không gian đào tạo, nghiên cứu hiện đại, thể hiện định hướng tiên phong của UTH trong việc tiếp cận công nghệ giao thông tiên tiến.

UTH tăng cường kết nối các hội, CLB doanh nhân-Lan tỏa giá trị hợp tác bền vững - Ảnh 9.

Các đại biểu tham quan phòng mô phỏng đường sắt tốc độ cao

Chương trình khép lại trong tinh thần gắn kết, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa UTH và các hội, CLB doanh nhân. Không chỉ dừng lại ở một buổi gặp gỡ, sự kiện còn là bước tiếp nối cho hành trình đồng hành lâu dài - nơi nhà trường và cộng đồng cùng chung tay vun đắp những "mầm xanh" tri thức, phát triển bền vững trong tương lai.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận