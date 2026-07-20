Ưu đãi cuối cùng tại Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) trước năm học mới

Những ưu đãi tuyển sinh cuối cùng tại Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) trước khai giảng năm học mới vào 17.8.2026

Đầu tư cho con học trường quốc tế là một trong những quyết định đầu tư quan trọng nhất của mỗi gia đình. Bởi dưới góc nhìn kinh tế, đây là một danh mục đầu tư lâu dài với tỷ suất sinh lời và lãi kép cao.

Dù sản phẩm đầu ra khó có thể định lượng như: tri thức, kỹ năng, nhân cách, bản lĩnh, sức khỏe thể chất và tinh thần… nhưng đây là những yếu tố cốt lõi quyết định năng lực lao động, thu nhập cũng như con đường sự nghiệp của một đứa trẻ trong tương lai.

Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần cân đối tài chính để đảm bảo lộ trình giáo dục của con được xuyên suốt và bền vững trong nhiều năm.

Thấu hiểu điều đó, Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ các gia đình lên kế hoạch học tập dài hạn một cách chủ động và hiệu quả.

Mặc dù các chương trình ưu đãi lớn nhất cho năm học 2026 - 2027 đã kết thúc, phụ huynh vẫn còn cơ hội tiết kiệm từ 25 đến trên 50 triệu đồng khi hoàn tất đăng ký trong tháng 7.2026, với 3 chương trình ưu đãi hiện vẫn còn hiệu lực gồm:

Ưu đãi dành cho học sinh mới: Giảm từ 25 - 35 triệu đồng khi đăng ký nhập học các lộ trình CEP, CAP hoặc CAPI.

Ưu đãi anh chị em ruột: Gia đình có từ hai con theo học tại VAS được giảm 5% học phí cho con thứ hai và 10% học phí cho con thứ ba, giúp tối ưu chi phí cho kế hoạch học tập dài hạn của cả gia đình.

Ưu đãi tri ân kết nối cộng đồng VAS đến 45 triệu đồng: Khi giới thiệu thành công học sinh mới hoàn tất đăng ký trước 31.8.2026.

Việc đăng ký sớm không chỉ giúp phụ huynh tận dụng các chính sách ưu đãi còn lại mà còn chủ động lựa chọn lộ trình học phù hợp với năng lực, định hướng phát triển và mục tiêu tương lai của con ngay từ đầu năm học.

Để được tư vấn chi tiết về các lộ trình học cũng như chính sách ưu đãi đang áp dụng, phụ huynh vui lòng truy cập website VAS hoặc Fanpage Vietnam Australia International School - VAS để được hỗ trợ.