Kinh tế Doanh nghiệp

Ưu đãi lộc xuân mừng năm mới từ SACOMBANK

Thông tin dịch vụ
06/02/2026 08:00 GMT+7

Nhân dịp đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, SACOMBANK triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi quy mô lớn dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc. Chương trình được triển khai đến hết tháng 3.2026, với nhiều ưu đãi khi gửi tiết kiệm, giao dịch thẻ, thanh toán số, mua bảo hiểm và sử dụng dịch vụ tài chính doanh nghiệp.

Ưu đãi lộc xuân mừng năm mới từ SACOMBANK- Ảnh 1.

Lì xì may mắn - Đón lộc đầu năm

Mở đầu chuỗi khuyến mãi xuân 2026, đến hết 12.2, khách hàng gửi mới hoặc tái tục sổ tiết kiệm tại quầy với số tiền từ 50 triệu đồng (kỳ hạn từ 6 tháng trở lên) hoặc đăng ký gói Combo Đa Lợi sẽ được tặng ngay xấp bao lì xì may mắn hoặc túi xách tay tiện dụng. Đặc biệt, trong ngày mùng 7 tết, khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy từ 50 triệu đồng trở lên sẽ nhận lì xì tiền mặt lên đến 500.000 đồng.

Với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên SACOMBANK PAY, từ mùng 1 tết đến 15 tháng giêng, ngân hàng tặng ngay lộc đầu xuân từ 39.000 đồng đến 88.000 đồng chúc cho một năm mới thành công rực rỡ.

Nhận ưu đãi lớn khi thanh toán không tiền mặt

Đến hết 28.2, khách hàng mở mới thẻ tín dụng SACOMBANK Visa và phát sinh các giao dịch thanh toán đạt từ 3 triệu đồng trong tháng đầu sử dụng thẻ sẽ được hoàn tiền 500.000 đồng. Với mỗi giao dịch thẻ tín dụng từ 3 triệu đồng trở lên, khách hàng được cấp mã số dự thưởng để tham gia quay số may mắn cuối chương trình, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 720 triệu đồng, bao gồm voucher du lịch trị giá 20 triệu đồng, vàng Thần tài SBJ và vali du lịch cao cấp.

Ngoài ra, SACOMBANK tiếp tục triển khai các chương trình hoàn, tặng tiền mang ý nghĩa may mắn, đón tài lộc và khởi đầu năm mới thuận lợi. Cụ thể, từ mùng 1 - 6 tết, SACOMBANK hoàn 68.000 đồng cho 2.026 chủ thẻ tín dụng có giao dịch từ 300.000 đồng. Từ mùng 7 - 8 tết, khách hàng phát sinh giao dịch từ 3 triệu đồng trở lên sẽ được hoàn 790.000 đồng. Đặc biệt dịp Vía Thần Tài năm nay, trong hai ngày mùng 9 và 10 tết, khách hàng thanh toán QR mua vàng SBJ từ 15 triệu đồng sẽ được tặng ngay 390.000 đồng.

Ưu đãi lộc xuân mừng năm mới từ SACOMBANK- Ảnh 2.

Bên cạnh các ưu đãi trực tiếp từ ngân hàng, khách hàng thanh toán bằng thẻ SACOMBANK hoặc ứng dụng SACOMBANK PAY còn được hưởng nhiều ưu đãi khi mua sắm, di chuyển, du lịch, giải trí và ẩm thực tại hệ thống đối tác liên kết. Đến hết 1.3, khách hàng giao dịch trên ứng dụng SACOMBANK PAY còn được giảm trực tiếp khi mua sắm trực tuyến, mua vé máy bay, tàu xe, đặt khách sạn, với mức ưu đãi đến 100.000 đồng.

Quà tặng đến 5 triệu đồng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ

Trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng triển khai các ưu đãi dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam được phân phối qua hệ thống SACOMBANK trong dịp Tết Bính Ngọ. Theo đó, khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ mới trong thời gian từ 15.1 đến 31.3 sẽ được hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng hoặc tặng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu 24/7 trị giá lên đến 5 triệu đồng.

Trong ngày mùng 7 tết, khách hàng đóng phí tái tục hoặc nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới, sẽ được lì xì ngay 68.000 hoặc 168.000 đồng, mang ý nghĩa khởi đầu năm mới an lành và gia tăng nền tảng bảo vệ tài chính, sức khỏe dài hạn.

Ưu đãi toàn diện dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu năm mới

Ngày mùng 7 tết, cá nhân đại diện doanh nghiệp thực hiện giao dịch sớm nhất ở các điểm giao dịch SACOMBANK trên toàn quốc sẽ được tặng lộc đầu xuân 79.000 đồng. Ngoài ra, Ngân hàng miễn phí 6 tháng gói dịch vụ tài khoản eCombo (gồm tài khoản số đẹp theo yêu cầu, eBanking, chi lương, chuyển tiền trong nước và quốc tế trực tuyến) cho doanh nghiệp mới, quay lại giao dịch hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Đồng thời, SACOMBANK triển khai chương trình hoàn tiền thẻ tín dụng doanh nghiệp: hoàn 5% cho các lĩnh vực vận chuyển, dịch vụ phần mềm, du lịch, bảo hiểm và 2% cho các lĩnh vực còn lại, áp dụng cho doanh nghiệp mở mới thẻ từ ngày 1.1.2026 hoặc thẻ đang hoạt động nhưng chưa phát sinh giao dịch trước đó.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi hotline miễn phí 24/7 1800 5858 88 hoặc truy cập TẠI ĐÂY.

Sacombank Sacombank Pay tết 2026 Chương trình khuyến mãi
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
