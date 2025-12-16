Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ưu đãi Tết 2026 'Mua Panasonic chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật'

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
16/12/2025 18:22 GMT+7

Từ ngày 1 - 16.2.2026, Panasonic phối hợp cùng các đại lý toàn quốc triển khai ưu đãi dịp tết: "Mua Panasonic chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật".

Khách hàng khi mua các sản phẩm Panasonic nằm trong danh mục áp dụng tại các đại lý thuộc chương trình sẽ được tham gia chương trình ưu đãi "Mua Panasonic chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật" với cơ hội trúng xe máy điện Honda ICON-e phiên bản đặc biệt kèm pin, trị giá hơn 36 triệu đồng/giải thưởng. Dòng xe có khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Ưu đãi Tết 2026 'Mua Panasonic chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật' - Ảnh 1.

Chương trình ưu đãi "Mua Panasonic chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật" kéo dài từ ngày 1 - 16.2.2026, với phần quà gồm xe máy điện Honda ICON-e phiên bản đặc biệt kèm pin

Với mỗi hóa đơn mua hàng hợp lệ, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm hoặc quay số trúng thưởng tại đại lý. Danh mục sản phẩm áp dụng gồm Điều hòa dân dụng Inverter, các dòng tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ chăm sóc quần áo và gia dụng nhỏ của Panasonic có giá bán lẻ tối thiểu khuyến nghị ASP trên 2 triệu đồng. 

Các sản phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đề cao tính hiệu quả, ứng dụng công nghệ hiện đại và tạo nên trải nghiệm sống tiện nghi cho người dùng.

Xem chi tiết thể lệ và cơ cấu quà tặng của chương trình khuyến mại tại: https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/events/chuong-trinh-mua-panasonic-chuan-nhat-trung-ngay-xe-dien-nhat.html

