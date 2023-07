Ưu tiên thẩm định, cấp phép lưu hành vắc xin tay chân miệng

Ngay trong năm 2023, vắc xin rotavirus sẽ đưa vào TCMR tại nhiều tỉnh thành, sau đó sẽ triển khai trên toàn quốc vào năm 2024. Đây là vắc xin phòng bệnh tiêu chảy ở trẻ nhỏ đầu tiên được đưa vào chương trình tiêm chủng miễn phí. Hiện vắc xin này đã về đến VN, đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để cung ứng đến các tỉnh thành.

Bác sĩ Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 chăm sóc bệnh nhi mắc tay chân miệng NHẬT THỊNH

Còn 3 loại vắc xin phòng bệnh do phế cầu, ung thư cổ tử cung và cúm mùa dự kiến được đưa vào TCMR, lần lượt tiêm miễn phí từ năm 2025, 2026 và năm 2030.

Việc đưa thêm 4 loại vắc xin trên vào TCMR sẽ giúp nhiều trẻ nhỏ có cơ hội tiếp cận vắc xin để phòng bệnh truyền nhiễm gây dịch, trong đó vắc xin HPV giúp ngừa ung thư cổ tử cung.

Thông tin trên được bà Huyền cho biết tại buổi tọa đàm "Tiêm chủng vắc xin an toàn, nâng cao nhận thức cộng đồng" do Báo Tuổi Trẻ và Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC tổ chức sáng 10.7 tại Hà Nội. Cũng theo bà Huyền, chương trình TCMR hiện triển khai tiêm phòng 12 bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm, dễ gây dịch ở trẻ nhỏ, bao gồm: lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm phổi/viêm màng não mủ do Hib, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, tả (vùng có nguy cơ cao) và thương hàn (vùng có nguy cơ cao).

Trước thực tế thiếu hụt một số vắc xin trong TCMR, tại buổi tọa đàm, PGS-TS Lê Việt Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cho hay do đặc thù từ khi có đặt hàng đến khi nhận được vắc xin cần một thời gian, nên vẫn còn sự "lệch pha" giữa nhu cầu và cung ứng. Bên cạnh đó, có một số nguyên nhân khác về thủ tục mua sắm. Tuy nhiên, các đơn vị của Bộ Y tế đang khẩn trương các giải pháp, sớm cung cấp ổn định trở lại vắc xin thiếu hụt, trong đó có vắc xin "5 trong 1" phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não, viêm phổi do vi khuẩn Hib.

Với vắc xin ngừa bệnh tay chân miệng, PGS-TS Lê Việt Dũng cho biết đã có đơn vị nộp hồ sơ đăng ký và đã được cơ quan chức năng đưa hồ sơ này vào nhóm ưu tiên để xem xét, cấp phép lưu hành.