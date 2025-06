Ủy ban Kiểm tra T.Ư hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp

Theo Hướng dẫn 17 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, về cơ cấu nhân sự, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư, số lượng từ 11 - 13 ủy viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM có số lượng từ 12 - 15 ủy viên chuyên trách.

Kỳ họp thứ 56 hồi cuối tháng 5 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư ẢNH: UBKTTW.VN

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư số lượng từ 9 - 11 ủy viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ từ 11 - 13 ủy viên.

Ủy viên Kiểm tra Quân ủy T.Ư số lượng từ 11 - 13 ủy viên do Quân ủy T.Ư quyết định. Các ủy viên kiêm nhiệm bao gồm: chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cục trưởng Cục Tổ chức; cục trưởng Cục Cán bộ; chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; và từ 2 - 3 ủy viên là ủy viên Quân ủy T.Ư.

Tương tự, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư cũng có số lượng từ 11 - 13 ủy viên do Đảng ủy Công an T.Ư quyết định.

Các ủy viên kiêm nhiệm bao gồm: bí thư hoặc ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư, thứ trưởng Bộ Công an; cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, chánh Thanh tra Bộ Công an; và từ 2 - 3 ủy viên là ủy viên Đảng ủy Công an T.Ư.

Ủy ban kiểm tra xã, phường, đặc khu từ 3 - 7 ủy viên

Ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường trực thuộc tỉnh số lượng từ 3 - 7 ủy viên chuyên trách. Trong đó có phó bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ đảng ủy làm chủ nhiệm; từ 1 - 2 phó chủ nhiệm, trong đó 1 phó chủ nhiệm là cấp ủy viên. Đối với xã, phường, đặc khu không có quy mô phát triển mạnh thì số lượng từ 3 - 5 ủy viên.

Ủy ban kiểm tra đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố; ủy ban kiểm tra UBND tỉnh, thành phố và ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên trực tiếp khác số lượng cũng từ 5 - 7 ủy viên.

Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở (trong các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng T.Ư, Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Quốc hội và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; trong Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các cơ quan đảng và Đảng bộ UBND cấp tỉnh; ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp cơ sở được giao hoặc thí điểm một số quyền cấp trên cơ sở) số lượng từ 3 - 5 ủy viên.

Ủy ban kiểm tra đảng ủy đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố nếu đủ điều kiện thành lập đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở thì số lượng ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường thuộc cấp tỉnh (3 - 7 ủy viên).

Đối với ủy ban kiểm tra thuộc Đảng bộ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra tại thời điểm hợp nhất, sáp nhập có thể nhiều hơn số lượng nêu trên nhưng không quá tổng số lượng hiện có của các ủy ban kiểm tra trước khi hợp nhất (không bao gồm những người đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác hoặc chuyển công tác khác).

Chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày thành lập Đảng bộ mới, thì số lượng phải thực hiện theo quy định.

Ưu tiên cán bộ trẻ làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tại tỉnh, thành sáp nhập

Về tiêu chuẩn ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng nêu rõ, thực hiện theo tiêu chuẩn cấp ủy viên cùng cấp được quy định tại Chỉ thị 45 ngày 14.4 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng.

Ngoài bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, sức khỏe, hướng dẫn cũng lưu ý, đối với địa phương hợp nhất, sáp nhập, trong trường hợp cần cân nhắc thì ưu tiên lựa chọn chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy là cán bộ có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý ở lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, tài chính, tài sản. Cùng đó, ưu tiên cán bộ được quy hoạch chức danh cao hơn; cán bộ trẻ; cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ…

Về độ tuổi với nhân sự lần đầu, nhân sự tái cử chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra là cấp ủy khóa mới thì thực hiện như cấp ủy được quy định tại Chỉ thị 45 ngày 14.4 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng.

Về quy trình nhân sự, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra T.Ư nêu rõ, đối với Đảng bộ xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (gồm cả các xã không sáp nhập, các xã thuộc diện hợp nhất, sáp nhập đã tổ chức đại hội); Đảng bộ (chi bộ) hợp nhất, sáp nhập thành lập mới thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, sắp xếp bố trí, sử dụng nhân sự ủy ban kiểm tra hiện có của các ủy ban kiểm tra cấp ủy trước khi sáp nhập.