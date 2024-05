Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tuyên dương điển hình làm theo lời Bác

Ngày 16.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (giai đoạn 2021 - 2024). Đồng thời, tuyên dương các gương điển hình, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sử dụng hiệu quả các công cụ tuyên truyền như trang thông tin điện tử, bản tin, fanpage "Mặt trận TP.Hồ Chí Minh", tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các mô hình, giải pháp thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác, các gương điển hình tiêu biểu.

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp thành lập Trung tâm an sinh TP.HCM và công bố các đường dây nóng, hệ thống tiếp nhận trực tuyến thông qua ứng dụng "An sinh" để kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân hằng ngày liên quan đến công tác phòng, chống dịch và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ chăm lo người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức tặng quà tết cho 22.672 hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố; phối hợp các doanh nghiệp tổ chức 32 điểm "Siêu thị mini tết 0 đồng" hỗ trợ 25.000 hộ khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; tổ chức chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" chăm lo cho 2.402 trẻ mồ côi do Covid-19 với tổng kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại hội nghị THÚY LIỄU

Tiếp đó, năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng đề án thành lập Quỹ An sinh xã hội TP.HCM nhằm kêu gọi sự tham gia đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Việc hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch và cụ thể đối tượng được hỗ trợ.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá, những kết quả tích cực đạt được trong 3 năm thực hiện Kết luận 01 là nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu, sáng tạo của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội.

"Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài mà mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân phải phấn đấu; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống", bà Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Bà Trần Kim Yến trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh THÚY LIỄU

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tuyên dương 52 tập thể và 102 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những điển hình tiêu biểu, là những tấm gương nổi trội, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tươi sắc của hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên.