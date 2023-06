Uy nghiêm chốn 'công đường'

Hay một phiên xử hình sự ở TAND tỉnh Bình Thuận năm 2017 cũng phải nghị án kéo dài bởi sau khi HĐXX vào nghị án, gia đình người bị hại gây náo loạn phiên tòa.



Năm 2022, trong vụ người dân kiện chủ tịch UBND H.Cần Giuộc và chủ tịch UBND tỉnh Long An do thu hồi đất của dân nhưng bồi thường giá "bèo", TAND cấp cao tại TP.HCM cũng phải hoãn phiên xử do nguyên đơn nhiều lần la ó, bức xúc vì cho rằng bị đơn thất hứa, khi hứa thương lượng, hỗ trợ thêm nhưng không thực hiện.

Mới nhất, một đương sự vừa bị TAND TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng vì quá trình tòa đang thụ lý giải quyết một vụ án do đương sự là nguyên đơn. Bà này nhiều lần mang băng rôn la lối, lớn tiếng xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thẩm phán và những người tiến hành tố tụng.

TAND Q.1 (TP.HCM) cũng vừa xử phạt 1 triệu đồng đối với ông L. khi trong một phiên xử, ông này dùng những lời lẽ xúc phạm HĐXX, dùng tiếng lóng để chửi bậy, xúc phạm thẩm phán, kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân...

Quá trình thụ lý, xét xử một vụ án, nếu các bên chưa đồng tình với phán quyết, cách làm việc của HĐXX, người tiến hành tố tụng, pháp luật cho phép đương sự khiếu nại, kháng cáo hoặc tố cáo. Nhưng ngược lại, nếu cách phản ứng của đương sự không phù hợp, pháp luật cũng có các biện pháp chế tài. Tùy từng trường hợp, người có hành vi vi phạm có thể bị chủ tọa phiên tòa buộc rời khỏi phòng xử án, khu vực xét xử, hoặc xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ hành chính. Thậm chí, hành vi cản trở hoạt động tố tụng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì HĐXX có quyền khởi tố vụ án hình sự. Đó cũng là quyền và trách nhiệm mà đương sự cần nhớ khi đến chốn "công đường". Bởi pháp luật phải nghiêm minh và nơi xét xử phải uy nghiêm, được tôn trọng.