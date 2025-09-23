V Fest tưng bừng, giới trẻ check-in tại ‘góc sống ảo’ của SHB

Ngay từ khi cổng sự kiện chính thức mở ra, khu vực check-in do SHB thiết kế đã lập tức trở thành "tâm điểm chú ý" trong không gian triển lãm. Chỉ trong tích tắc, hàng dài bạn trẻ đã nối đuôi nhau trước photobooth, tạo nên một dòng chảy sôi động, rộn ràng không ngừng nghỉ.

Không khí xung quanh khu vực photobooth luôn nhộn nhịp với tiếng cười nói ríu rít, tiếng bàn luận xem nên tạo dáng thế nào cho "ngầu", ánh flash liên tục lóe sáng. Ai nấy đều thể hiện phong cách cá nhân đầy tự tin, biến nơi đây thành một sân khấu trình diễn sáng tạo và đầy màu sắc.

Điều đặc biệt là mỗi người khi bước vào photobooth đều mang một phong cách riêng. Có nhóm bạn tinh nghịch chọn tạo dáng hài hước, có cặp đôi tình cảm nắm tay nhau mỉm cười, cũng có những cá nhân tự tin pose dáng như fashionista trên sàn runway. Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc, nơi photobooth chẳng khác nào một sân khấu mini dành riêng cho sự sáng tạo và cá tính của giới trẻ.

Trong không gian rực rỡ sắc cam tại khu vực activation của SHB, KOL Đặng Thu Hà (SChannel) xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm phần quà đáng yêu - gấu bông thương hiệu SHB. Diện áo phông sự kiện nổi bật, Thu Hà mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, lan tỏa tinh thần tích cực và thu hút sự chú ý của đông đảo bạn trẻ xung quanh.

Thu Hà hào hứng chia sẻ, cô ấn tượng với cách SHB tạo ra những trải nghiệm rất thật và đầy cảm xúc như thế này. Không chỉ là một gian hàng tài trợ, đây thực sự là một điểm đến để các bạn trẻ kết nối, sáng tạo và lưu giữ những kỷ niệm đẹp tại đêm nhạc V Fest. Cá nhân Hà rất thích concept sắc cam năng động và chú gấu mascot siêu duyên này. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, sắc màu và những món quà đầy ý nghĩa.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm tại chỗ, "cơn sốt check-in" tại booth SHB còn nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Rất nhiều bạn trẻ đã hào hứng chia sẻ hình ảnh tại sự kiện lên Facebook, Instagram… và ngay lập tức nhận về hàng loạt lượt thích, bình luận rôm rả từ bạn bè. Những bức ảnh rực rỡ sắc cam cùng hashtag nổi bật đã biến không gian check-in của SHB thành một "điểm hẹn online" sôi động không kém gì ngoài đời thực.

Bên cạnh chụp ảnh sống ảo, khán giả ghé thăm photobooth của SHB còn được trao tay những phần quà vừa ý nghĩa vừa thiết thực để mọi người "đu concert". Những chiếc túi canvas xinh xắn, quạt tay chắc chắn hay khăn bandada tiện dụng mang sắc cam thương hiệu không chỉ khiến bạn trẻ thích thú mà còn trở thành "dấu ấn riêng" gợi nhớ về trải nghiệm tại V FEST.

Không chỉ dừng lại ở check-in và quà tặng, photobooth của SHB còn được nhiều bạn trẻ khen ngợi là "điểm dừng chân thú vị" trong lúc chờ đợi concert bắt đầu. Những trò chơi tương tác tuy đơn giản nhưng đầy vui nhộn đã mang đến tiếng cười rộn rã, tạo nên bầu không khí sôi động, hứng khởi. Chính sự kết hợp khéo léo giữa trải nghiệm thị giác, cảm xúc và quà tặng thực tế đã giúp không gian của SHB trở thành một trong những điểm dừng chân được yêu thích nhất suốt đêm nhạc.

Điều đáng chú ý là photobooth tại V FEST không phải lần đầu SHB mang đến cho khán giả một trải nghiệm "check-in chất lừ" như vậy. Trước đó, tại chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, SHB cũng đã triển khai một mô hình photobooth tương tự, thu hút đông đảo khách tham quan và trở thành điểm nhấn nổi bật của chương trình.

Đại diện SHB cho biết, qua những hoạt động activation sáng tạo, SHB không chỉ hiện diện như một ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn xuất hiện như một người bạn đồng hành trong đời sống tinh thần của khách hàng. Bằng việc đem đến không gian check-in sôi động, truyền cảm hứng sáng tạo và gắn kết cộng đồng, SHB đã khẳng định rõ định hướng xây dựng hình ảnh thương hiệu hiện đại, trẻ trung, luôn lắng nghe và bắt nhịp cùng thế hệ mới.

"Từ A80 đến V FEST - Vietnam Today, thông điệp mà SHB gửi gắm vẫn xuyên suốt: Ngân hàng không chỉ là nơi giao dịch khô khan, mà còn có thể là cầu nối tạo ra trải nghiệm tích cực cho cộng đồng. Những nụ cười rạng rỡ tại photobooth, những tấm hình tràn đầy năng lượng lan tỏa trên mạng xã hội chính là minh chứng cho một SHB đang ngày càng gần gũi hơn, trẻ trung hơn, và luôn sẵn sàng đồng hành cùng giới trẻ trên mọi hành trình", vị đại diện này nhấn mạnh.