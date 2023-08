V-League 2023: 2 trọng tài ngoại và VAR xuất hiện ở những trận căng thẳng

Công nghệ VAR sẽ được áp dụng ở trận đấu giữa CLB Viettel và CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này thuộc khuôn khổ vòng 6, giai đoạn 2 V-League 2023. Theo đó, trọng tài Ngô Duy Lân bắt chính, với sự hỗ trợ từ trợ lý Nguyễn Trung Hậu và Phạm Hoài Tâm. Trong phòng VAR, người điều hành chính là ông Mai Xuân Hùng, còn trợ lý trọng tài VAR là ông Dương Hữu Phúc.



Trận đấu giữa CLB Viettel và CLB Công an Hà Nội vào chiều 12.8 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, bởi cả 2 đội đang cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch V-League 2023. Hiện tại, CLB Công an Hà Nội đứng đầu bảng với 34 điểm, còn CLB Viettel xếp thứ 3 với 32 điểm.

Trọng tài Mai Xuân Hùng điều hành chính ở phòng VAR trận CLB Viettel gặp CLB Công an Hà Nội VFF

Trong đó, CLB Công an Hà Nội có cơ hội vô địch sớm 1 vòng đấu. Trong trường hợp CLB Công an Hà Nội thắng Viettel, đồng thời CLB Hà Nội (32 điểm) để thua CLB Thanh Hóa ở trận đấu cùng giờ, đội bóng ngành công an sẽ giành cúp mà không cần quan tâm đến kết quả của lượt trận cuối.

Bên cạnh đó, trận đấu cũng được xem là tâm điểm của nhóm 1, thuộc vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023 giữa CLB Thanh Hóa và CLB Hà Nội cũng được ban tổ chức giải quan tâm. Theo đó, màn chạm trán giữa CLB Thanh Hóa và CLB Hà Nội sẽ được điều hành bởi trọng tài nước ngoài. Danh tính vị trọng tài ngoại này chưa được tiết lộ. Hai trợ lý ở trận này là Trần Duy Khánh và Đặng Thế Vinh. Trọng tài bàn là ông Nguyễn Mạnh Hải.

Một trận đấu thuộc vòng cuối của nhóm đua trụ hạng V-League 2023 cũng được điều hành bởi trọng tài ngoại. Đó là màn đối đầu giữa CLB TP.HCM và CLB Bình Dương (ngày 11.8). Hai trợ lý hỗ trợ vị trọng tài nước ngoài là Nguyễn Lâm Minh Đăng và Nguyễn Minh Tuấn. Ông Lê Vũ Linh là trọng tài bàn.

Trận CLB Thanh Hóa gặp CLB Hà Nội và trận CLB TP.HCM đối đầu CLB Bình Dương sẽ do trọng tài nước ngoài điều khiển chính MINH TÚ

Trận CLB Hà Tĩnh - CLB Hải Phòng: trọng tài chính Lê Đức Thuận, trợ lý Đoàn Quốc Huy và Lê Nguyễn Thanh Huy, trọng tài bàn Trần Đình Thịnh.

Trận CLB Bình Định - CLB Nam Định: trọng tài chính Khổng Tam Cường, trợ lý Phạm Phú Hưng và Nguyễn Thanh Trung, trọng tài bàn Trần Văn Lập.

Trận SLNA - HAGL: trọng tài chính Đỗ Anh Đức, trợ lý Lê Xuân Vũ và Trần Mạnh Lân, trọng tài bàn Nguyễn Viết Duẩn.

Trận CLB Khánh Hòa - CLB Đà Nẵng: trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, trợ lý Lê Duy và Đàng Năng Duy, trọng tài bàn Nguyễn Trung Kiên.