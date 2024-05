V-League 2023-2024: Nỗi lo xuống hạng bắt đầu đe dọa CLB TP.HCM

Trượt dài khi thiếu chiều sâu

CLB TP.HCM khởi đi rất khí thế tại V-League 2023-2024 khi 3 trận đầu dưới quyền của HLV Vũ Tiến Thành họ có 4 điểm bằng lối đá mạnh mẽ thắng Khánh Hòa, hòa Quảng Nam trên sân khách và chỉ thua sát nút đội đầu bảng Nam Định 1-2 trên sân Thiên Trường vì một tình huống VAR. Sau khi ông Thành chia tay, HLV Phùng Thanh Phương kế thừa cũng đã củng cố tốt đội hình và ổn định được lối chơi trong giai đoạn đầu, cộng với chuyện lương thưởng được giải quyết phần nào, nên nửa đầu lượt đi CLB TP.HCM đứng trong 6 hạng đầu một cách ổn định.

Chu Văn Kiên (trái) trong trận thua Hải Phòng VPF

Thế nhưng càng đá lực lượng CLB TP.HCM bắt đầu cho thấy thiếu chiều sâu, nhất là còn khoảng cách lớn giữa cầu thủ đá chính và dự bị. Khi một vài trụ cột gặp chấn thương, thẻ phạt hay quá tải như trường hợp của Ngô Tùng Quốc, Võ Huy Toàn, Nguyễn Thanh Thảo hay Nguyễn Hạ Long thì nhân tố thay thế chưa thể đáp ứng, tạo nên một vài lỗ hổng chiến thuật. Thêm vào đó sự ra đi của tiền vệ "chân tiền" Bùi Ngọc Long ở giai đoạn giữa mùa khiến cho sức tấn công biên của "Chiến hạm đỏ" trở nên kém hiệu quả. Ngoài ra cũng phải nói đến các ngoại binh trận hay trận dở. Brendon Lucas chưa phải an toàn ở vị trí trung vệ, Timite chưa đủ khả năng ghi bàn ổn định do thiếu sự ăn ý với các vệ tinh xung quanh. Còn Patino nhiều trận như lạc lõng trong đội hình mà trận thua Hải Phòng mới đây cho thấy rất rõ.

Thanh Khôi nỗ lực nhưng kinh nghiệm ở trục giữa chưa đủ sức thắng được Lương Hoàng Nam của Hải Phòng VPF

HLV Phùng Thanh Phương hiểu rất rõ lực lượng đang có trong tay nên phải "liệu cơm gắp mắm". Không được tăng cường ngoại binh tốt vì kinh phí không còn dồi dào, nhà cầm quân 46 tuổi của TP.HCM phải xoay sở dựa vào nỗ lực và nhiệt huyết của các nội binh, đặc biệt là vai trò cáng đáng trục giữa của Sầm Ngọc Đức, sự đột phá dũng mãnh của Chu Văn Kiên hay sự xuất sắc một vài trận của thủ thành Patrik Lê Giang. Nhưng chừng ấy vẫn không thể cứu vãn được tình hình đi xuống của đội khi chỉ kiếm được 1 điểm trong 4 trận gần nhất và bắt đầu có số trận thua khá nhiều trong tốp các đội nằm nửa cuối bảng xếp hạng với 7 thất bại. Trong tình hình trận chiến marathon 6 lượt liền trong vòng 23 ngày (trung bình 4 ngày/trận) từ nay đến 31.5 thì thể lực sẽ bào mòn sức khỏe của các trụ cột khiến CLB TP.HCM khó tạo được sự ổn định.

Liệu có còn may mắn?

Trong hành trình 5 vòng sắp tới (từ vòng 17 bằng trận gặp CLB Thanh Hóa ngày 8.5 và lần lượt sau đó gặp SLNA tại sân Vinh ở vòng 18 ngày 13.5, gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại Hà Tĩnh ở vòng 19 ngày 17,5, gặp Công an Hà Nội ở vòng 20 ngày 21.5 và gặp LPBank HAGL ở vòng 21 ngày 25.5 đều trên sân Thống Nhất) nếu lấy kết quả lượt đi ra để "soi" thì TP.HCM được 4 điểm nhờ hòa đội bóng xứ Thanh và thắng đội bóng xứ Nghệ, còn lại đều thua kể cả thua trên sân nhà trước đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công.

Ngoại binh của CLB TP.HCM còn khá loay hoay VPF

Chắc chắn 3 đối thủ mà CLB TP.HCM đã thua ở lượt đi sẽ không để cho thầy trò HLV Phùng Thanh Phương có điểm ở lượt về. Đội Công an Hà Nội đang rất mạnh, LPBank HAGL dưới bàn tay của HLV Vũ Tiến Thành đang chơi rất lên chân, còn Hà Tĩnh đá sân nhà sẽ càng không dễ cho đội bóng thành phố giữ sạch lưới. Vì thế khả năng ở cả 3 trận này may ra chỉ có thể nhắm đến 1 trận hòa trên sân Hà Tĩnh. Còn lại 2 trận gặp Công an Hà Nội và LPBank HAGL là đầy cam go cho CLB TP.HCM cho dù trận gặp đội bóng của Kiatisak và đoàn quân phố núi đều diễn ra trên sân Thống Nhất.

Trong khi đó, 2 trận gặp CLB Thanh Hóa và SLNA là càng không dễ có điểm cho Võ Huy Toàn và đồng đội. Lý do CLB Thanh Hóa vốn mạnh hơn đang rất quyết tâm tranh huy chương nên sẽ không "lơi chân". Hơn nữa lượt đi, CLB TPHCM hòa đội bóng xứ Thanh cũng rất may mắn dù đá hơn người (trung vệ Thanh Long của Thanh Hóa bị thẻ đỏ từ rất sớm) nhưng vất vả gỡ hòa nhờ cú sút dội chân hậu vệ của Hồ Tuấn Tài mới giành 1 điểm. Còn trận thắng SLNA 1-0 là do sai lầm cá nhân khi hậu vệ Vương Văn Huy tự đá phản vào lưới nhà ở phút 90.

Ngô Tùng Quốc và Sầm Ngọc Đức trong trận thua Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất Khả Hòa

Thế nên may mắn liệu có còn song hành với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương trong các trận tới? E rằng sẽ rất khó vì may mắn không tự nhiên mà đến nếu lực không đủ dàn trải cho cuộc chiến đường dài. Thực sự sẽ là giai đoạn đáng lo cho CLB TP.HCM vì hiện tại với 19 điểm họ chỉ hơn đội xếp thứ 13 là SLNA có 4 điểm sau 16 vòng V-League 2023-2024. Nếu 5 trận tới chỉ có 1-2 điểm hoặc không có điểm nào, nguy cơ Ngô Tùng Quốc và đồng đội bị tốp dưới bắt kịp là hoàn toàn có thể xảy ra.