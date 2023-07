* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Làm khách trên sân Quy Nhơn, CLB Công an Hà Nội đặt quyết tâm rất cao phải có bằng được 3 điểm để quên đi trận hòa đầy tiếc nuối trước CLB Hà Tĩnh ở vòng trước. Hồ Tấn Tài trở về đội bóng quê hương nhưng sẽ phải gác lại tình riêng để duy trì vị trí đầu bảng cho đội bóng mới.



CLB Công an Hà Nội từng thắng đậm 5-0 trước CLB Bình Định ở trận mở màn V-League 2023. Tuy nhiên, trên sân nhà Quy Nhơn, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay.

Đặng Văn Lâm sẽ có dịp so tài với Filip Nguyễn MINH TÚ

Tâm điểm của trận đấu này có lẽ là màn chạm trán giữa Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn. Hai thủ môn nổi tiếng này gần đây đang nhận lại nhiều sự so sánh từ người hâm mộ. Văn Lâm là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam nhiều năm gần đây, trong khi Filip Nguyễn đang sáng cửa nhập tịch và có thể sẽ được HLV Troussier trao cơ hội.

Hiện tại, CLB Công an Hà Nội đứng đầu bảng với 25 điểm. CLB Bình Định đang xếp cuối ở nhóm 1 với 19 điểm. Trên lý thuyết, đội bóng ngành công an được đánh giá cao hơn. Đây được xem là cơ hội để Quang Hải và các đồng đội củng cố ngôi đầu bảng, bởi CLB Hà Nội đang đeo bám rất quyết liệt ở phía sau. Cho đến lúc này, đội bóng thủ đô cũng có 25 điểm (bằng CLB Công an Hà Nội), nhưng xếp nhì bảng vì kém hơn vì hiệu số bàn thắng - bại.