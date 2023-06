V-League 2023: Đến hồi kịch tính

V-League 2023 trở lại cuối tuần này, với loạt trận đấu trong khuôn khổ vòng 12. Dù mới đi được nửa chặng đường, nhưng mùa giải đã bước vào giai đoạn căng thẳng khi các đội phải chiến đấu để giành vị trí nhằm có thứ hạng thuận lợi trước khi bước vào giai đoạn hai.

Sau vòng 13, bảng xếp hạng V-League sẽ chia thành hai nửa thi đấu giai đoạn hai. 8 đội xếp trên góp mặt trong cuộc đua vô địch, trong khi 6 đội xếp dưới rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng. Trên lý thuyết, ngoại trừ hai đội dẫn đầu gồm CLB Thanh Hóa và CLB Công an Hà Nội, các đội bóng còn lại đều có nguy cơ cuốn vào nhóm dưới.

Khoảng cách điểm giữa các thứ hạng cũng chỉ rơi vào từ 1 đến 2 điểm, dẫn đến bất cứ vòng đấu nào cũng có thể chứng kiến xáo trộn lớn.

CLB Công an Hà Nội chỉ còn kém ngôi đầu 1 điểm VPF

Tâm điểm chú ý vẫn là cuộc đua vô địch. Chiến thắng 4-1 trước CLB Thanh Hóa giúp đội Công an Hà Nội rút ngắn cách biệt với đối thủ xuống 1 điểm. CLB Hà Nội cũng đánh bại CLB Nam Định với tỷ số 1-0 nhằm trở lại đường đua ngai vàng. Với 22 điểm, CLB Thanh Hóa vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách với nhóm bám đuổi không còn an toàn. CLB Công an Hà Nội đứng nhì bảng với 21 điểm, còn CLB Hà Nội có 19 điểm, đứng hạng ba.

Ở vòng này, CLB Thanh Hóa gặp thử thách khó khi đối đầu với CLB Nam Định trên sân Thiên Trường. Đội Nam Định đang chơi không tốt trên sân nhà khi chỉ giành 6 trên tổng số 12 điểm tối đa ở 4 trận gần nhất, nhưng CLB Thanh Hóa cũng chơi kém ấn tượng trên sân khách với 2 trận hòa đã qua. Trận đấu với CLB Nam Định là bài kiểm tra bản lĩnh cho thầy trò HLV Velizar Popov. CLB Thanh Hóa đã chơi với nhuệ khí rực lửa sau 10 trận đầu, nhưng thất bại ở vòng 11 có thể là đòn giáng tinh thần với đội bóng xứ Thanh.

May mắn cho CLB Thanh Hóa là sau trận thua vừa qua, đội có 2 tuần không thi đấu để xốc lại tâm lý. Nếu đánh bại CLB Nam Định, CLB Thanh Hóa sẽ chứng tỏ sự trưởng thành về bản lĩnh. Đội bóng của ông Popov được đánh giá nhỉnh hơn với lực lượng tối ưu cùng lối chơi phòng ngự phản công đa dạng đã vào khuôn, nhưng CLB Nam Định cũng không phải đối thủ dễ bị đánh bại, minh chứng là sau 11 vòng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mới để thua 2 trận.

CLB Nam Định (áo trắng) chưa an toàn trong nhóm 8 đội đua vô địch VPF

CLB Công an Hà Nội có ưu thế sân nhà ở vòng 12, nhưng gặp CLB Hà Tĩnh không phải chướng ngại dễ vượt. Đội Hà Tĩnh đang trở thành "hiện tượng" ở V-League 2023 khi thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất để lọt vào tốp 4, đồng thời sáng cửa giành suất đua vô địch ở giai đoạn hai.

Dù không có ngôi sao, nhưng CLB Hà Tĩnh vẫn trình diễn lối chơi phản công bài bản nhờ tài cầm quân của HLV Nguyễn Thành Công, bên cạnh lực lượng nội binh và ngoại binh đồng đều. Điểm mạnh của CLB Hà Tĩnh còn nằm ở tinh thần chiến đấu cao độ. CLB Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn với dàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình, song đội Hà Tĩnh sẽ không dễ để chủ nhà có 3 điểm trọn vẹn.

CLB Hà Nội cũng có trận đấu khó khi làm khách trên sân 19 tháng 8 của CLB Khánh Hòa. Thầy trò HLV Võ Đình Tân đang khó "trăm bề", nhưng đang nỗ lực trong cuộc chiến sinh tồn ở V-League. Trên lý thuyết, đội Khánh Hòa vẫn có cơ hội lọt vào nhóm đua vô địch khi chỉ kém vị trí thứ 8 khoảng cách 3 điểm. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt đội bóng này khả dĩ nhất vẫn là tích lũy từng điểm số để tạo bàn đạp cho giai đoạn hai. Nếu chơi đúng sức, CLB Khánh Hòa đủ sức cản bước CLB Hà Nội - đội bóng dù vừa giải cơn khát thắng, nhưng vẫn gặp trở ngại do vắng một số trụ cột.

Vòng 12 V-League còn có những cuộc đấu nảy lửa, như HAGL gặp CLB TP.HCM. Đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang đang gây thất vọng khi mới thắng 2 trận sau 11 vòng. Với lực lượng non trẻ, HAGL không đặt mục tiêu thứ hạng cao, nhưng ít nhất, đội bóng phố núi cần lọt vào nhóm 8 đội xếp trên ở giai đoạn hai để sớm trụ hạng. SLNA của HLV Phan Như Thuật được đá trận sân nhà thứ hai liên tiếp khi đón tiếp CLB Bình Định, còn CLB Viettel so tài với CLB Bình Dương trên sân Hàng Đẫy. Đây đều là những trận đấu ảnh hưởng lớn tới thứ hạng của các đội trước khi giai đoạn hai khởi tranh.