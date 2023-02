V-League 2023: Ít bàn thắng nhưng chất lượng trận đấu không thấp

Sau cơn hạn bàn thắng ở loạt trận vòng 2 V-League ngày 8.2 (vỏn vẹn 7 bàn sau 5 trận), 2 trận còn lại vào hôm qua cũng chỉ có 2 pha lập công. Tuy nhiên, không thể vì thế mà đánh giá các trận đấu này kém hấp dẫn, mà ngược lại, các đội bóng đã ganh đua đến phút chót để giành giật những điểm số quý giá.

Trận đấu tâm điểm của vòng 2 V-League 2023 là cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội. Nếu đội Hà Nội là quyền lực hiện tại của V-League với cú ăn ba danh hiệu mùa trước, thì CLB Công an Hà Nội lại khát khao lật đổ đối thủ với khoản đầu tư lớn ở kỳ chuyển nhượng. Khát khao chiến thắng của CLB Công an Hà Nội được thể hiện với màn nhập cuộc khí thế, dồn ép toàn diện và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng với bản lĩnh và đẳng cấp, CLB Hà Nội nhanh chóng làm chủ cuộc chơi.

Văn Quyết giúp đội Hà Nội đánh bại tân binh CLB Công an Hà Nội MINH TÚ

Văn Quyết tiếp tục là ngôi sao sáng nhất với cú đúp bàn thắng. Tiền vệ mang áo số 10 mở tỷ số với pha đánh đầu cận thành, rồi ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà bằng cú sút chân trái quyết đoán. Đẳng cấp Văn Quyết cũng là điểm nhấn trong trận đấu mà CLB Hà Nội chiến thắng bằng chiến thuật hợp lý và lối chơi nhỉnh hơn. CLB Công an Hà Nội đã đầu tư, tân trang đội hình bằng dàn tuyển thủ quốc gia, ngoại binh trình độ rất cao bên cạnh dàn cầu thủ trẻ. Dù vậy, ở thời điểm quan trọng nhất, đẳng cấp nhờ quãng thời gian trui rèn, lăn xả ở V-League vẫn là yếu tố đưa CLB Hà Nội vượt khó.

Ở trận còn lại, CLB Viettel bị CLB Hà Tĩnh cầm chân với tỷ số 0-0. Có lợi thế sân nhà, nhưng CLB Hà Tĩnh phải dàn trận phòng ngự bởi đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công là cựu vương Viettel. Với lực lượng không được đánh giá cao bằng đối thủ, đá cầm chừng và toan tính là lựa chọn hợp lý của Trần Phi Sơn cùng đồng đội. Cũng giống trận hòa HAGL, đội Hà Tĩnh thi đấu phòng ngự, nhưng không lùi về phá bóng thụ động, mà có thế trận hợp lý. Hàng phòng ngự được chỉ huy bởi trung vệ Janclesio chơi chắc chắn và tập trung, trong khi tuyến giữa đá áp sát rất chủ động để giảm sức ép cho các hậu vệ.

Nếu CLB Hà Tĩnh chơi gắn kết và tập trung, CLB Viettel lại thiếu sắc bén để ghi bàn. Ở trận đấu vòng 1 gặp đội Hà Nội, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh đá ở thế cửa dưới (cũng tương tự CLB Hà Tĩnh ở trận này) và dường như thoải mái hơn với cách chơi này. Còn khi đá với đội lăn xả và phòng ngự quyết liệt như Hà Tĩnh, CLB Viettel lộ ra khiếm khuyết về ý tưởng.

Nhìn rộng ra, vòng 2 V-League 2023 đã trải qua cơn "hạn hán" bàn thắng. Chỉ 2 đội bóng ghi nhiều hơn 1 bàn ở vòng này (Hà Nội và Bình Định). Tổng bàn thắng sau 7 trận đã qua là 9 bàn, trung bình chưa được 2 bàn mỗi trận. Sau 2 vòng, V-League cũng chỉ còn 1 đội duy trì thành tích toàn thắng, đó là CLB Nam Định. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đứng ở đỉnh bảng với 6 điểm, ghi 2 bàn và chưa để lọt lưới.