V-League 2023: Ngã rẽ mới cho cuộc đua vô địch

Nếu đánh bại CLB Công an Hà Nội trong trận đấu ở vòng 11, CLB Thanh Hóa sẽ hơn đội nhì bảng khoảng cách 6 điểm, qua đó gần như chắc chắn đứng đầu ở giai đoạn một V-League 2023. Tuy nhiên, kịch bản trên đã không xảy ra. Dù có bàn dẫn trước nhờ công của Lâm Ti Phông, nhưng đội Thanh Hóa đã sụp đổ với 4 bàn thua liên tiếp, 3 bàn trong số đó đến ở hiệp 2.

Thất bại 1-4 trước CLB Công an Hà Nội choáng váng về mặt tỷ số, bởi trong hiệp 1 chủ nhà Thanh Hóa đã chơi tốt, cuốn đối thủ vào "guồng máy pressing" nghẹt thở. Lối chơi cơ bắp, đậm chất thể lực nhưng cũng rất tốc độ với những đường luân chuyển bóng sang hai biên của CLB Thanh Hóa khiến hàng thủ đội Công an Hà Nội để lộ nhiều khoảng trống, nhưng trong hiệp 2, các học trò của HLV Velizar Popov không còn giữ được sự tập trung.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) đánh bại CLB Thanh Hóa trong trận đấu ở vòng 11 MINH TÚ

Vấn đề của CLB Thanh Hóa là không duy trì được thế trận tấn công ở cường độ cao, trong khi đội khách CLB Công an Hà Nội tận dụng rất tốt các pha bóng cố định. 3 trong số 4 bàn của đội khách đến từ "bóng chết". Dù không hay hơn đối thủ về thế trận, nhưng đội bóng của HLV Flavio Cruz xuất sắc hơn ở những tình huống cụ thể nhờ chất lượng con người, cũng như những miếng dàn xếp đá phạt ăn ý.

Đẳng cấp ngôi sao cũng là "dầu bôi trơn" đưa CLB Công an Hà Nội trở lại quỹ đạo chiến thắng rất nhanh. Văn Hậu cùng đồng đội chỉ thắng 1 trong 5 trận đầu mùa, nhưng quãng nghỉ sau đó đã tạo cơ hội để đội Công an Hà Nội có thêm thời gian lắp ghép, hoàn thiện đội hình. 6 trận gần nhất, HLV Flavio Cruz cùng học trò giành 16 trong số 18 điểm tối đa. Lối chơi của CLB Công an Hà Nội chưa thực sự rõ ràng về hình thù, vẫn chủ yếu dựa vào tốc độ hai cánh (gồm toàn tuyển thủ quốc gia) cùng đẳng cấp của các ngoại binh như Jhon Cley hay Gustavo. Tuy nhiên trong thế trận khó khăn, CLB Công an Hà Nội luôn có các cầu thủ biết lên tiếng đúng lúc. Đó là đặc quyền của đội bóng có nhiều ngôi sao.

Thuận lợi cho CLB Công an Hà Nội là sau trận đấu này, V-League tiếp tục nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia thi đấu. Một đội bóng "lủng củng" đầu mùa bởi những miếng ghép lệch nhịp, sẽ càng đáng sợ hơn nếu có khoảng thời gian trống để tìm thấy sự ăn khớp. Điểm mạnh của CLB Công an Hà Nội nằm ở chỗ, HLV Flavio Cruz có lực lượng dày dạn và đồng đều. Sau khi Văn Đức chấn thương, lập tức có Văn Đô thế chỗ với phong độ cao (ghi 4 bàn thắng). Khi Văn Đô chấn thương, đội Công an Hà Nội vẫn đủ hỏa lực đè bẹp CLB Thanh Hóa.

CLB Công an Hà Nội bay cao nhờ cầu thủ chất lượng MINH TÚ

CLB Công an Hà Nội vẫn chưa khai thác tối ưu tiềm năng (tức là có thể chơi tốt hơn nữa nếu có thời gian), vẫn áp sát ngôi đầu V-League. Vậy khi dàn cầu thủ này tìm được tiếng nói chung, đội bóng của ông Flavio Cruz còn tiến xa đến đâu?

Ở chiều ngược lại, CLB Thanh Hóa vẫn đứng đầu bảng, nhưng dường như thầy trò HLV Popov đã bung ra những gì tinh túy nhất. Đội hình mỏng, lại vừa chịu đòn giáng về tinh thần, đội bóng xứ Thanh sẽ phải "năng nhặt chặt bị" tích lũy điểm số ở những trận tới. Sau kỳ nghỉ 2 tuần sắp tới, V-League sẽ đá liền một mạch đến hết giải. Lịch thi đấu dày đặc sẽ kiểm chứng khả năng chịu đựng áp lực của CLB Thanh Hóa.

CLB Hà Nội cũng âm thầm trở lại cuộc đua vô địch khi đánh bại CLB Nam Định, qua đó cắt chuỗi 4 trận toàn hòa và thua. Thầy trò HLV Bozidar Bandovic chỉ kém đội Thanh Hóa 3 điểm. 2 trận cuối giai đoạn một, đối thủ của CLB Hà Nội tương đối vừa sức, đó là CLB Khánh Hòa và SLNA. Nếu giành trọn vẹn 6 điểm, đội Hà Nội có thể đánh bật đối thủ xếp trên.

CLB Hà Nội được đánh giá cao bởi kinh nghiệm bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Mùa 2020, đội bóng thủ đô thắng 6 trong 7 trận ở giai đoạn hai, suýt lấy được ngai vàng của đội Viettel. Mùa 2022, CLB Hà Nội cũng có chuỗi thắng gần tương tự để loại bỏ CLB Hải Phòng và CLB Bình Định và bảo vệ ngôi vương. Hùng Dũng cùng đồng đội đã đăng quang 3 trong 4 mùa giải gần nhất. Không thể gạch tên một đội như vậy khỏi cuộc đua đến ngôi vương.