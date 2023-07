V-League 2023: Nhìn đâu cũng thấy kịch tính

Căng thẳng đua vô địch

Cú ngã của CLB Công an Hà Nội trong trận gặp CLB Hải Phòng (thua 0-2) tối 29.7 khiến thứ hạng nhóm đầu V-League 2023 một lần nữa xáo trộn. CLB Hà Nội (29 điểm) đã vươn lên ngôi đầu sau chiến thắng 1-0 trước CLB Nam Định. Đứng nhì bảng là CLB Thanh Hóa (29 điểm), sau khi thầy trò HLV Velizar Popov dễ dàng hạ đội Bình Định với tỷ số 2-0. Khác biệt giữa CLB Hà Nội và CLB Thanh Hóa lúc này chỉ còn là hiệu số bàn thắng bại (+9 so với +8).

CLB Công an Hà Nội đã rơi xuống vị trí thứ ba với 28 điểm, bằng với CLB Viettel ở vị trí thứ tư. Sau trận hòa 0-0 trước đội Nam Định ở vòng 2 giai đoạn 2, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh thắng đậm 4-0 trước CLB Hà Tĩnh để khẳng định đẳng cấp. CLB Viettel là đội có đà bứt phá tốt nhất thời gian qua khi thắng 6, hòa 1 trong 7 trận gần nhất để "thổi lửa" vào cuộc đua vô địch.

CLB Công an Hà Nội đang "đi lùi" MINH TÚ

Với khoảng cách sít sao cùng phong độ ổn định, cuộc đua trụ hạng nhiều khả năng chỉ được phân định bằng các cuộc đấu tay đôi, như CLB Công an Hà Nội gặp CLB Hà Nội (vòng 5), CLB Viettel gặp CLB Công an Hà Nội (vòng 6), CLB Hà Nội gặp CLB Viettel hay CLB Công an Hà Nội gặp CLB Thanh Hóa (vòng hạ màn). Đây là 3 vòng đấu tràn ngập các trận đấu định đoạt số phận nhóm đua vô địch.

Điểm thú vị của cuộc đua vô địch năm nay là 3 trong 4 đội cạnh tranh đang dùng chung sân nhà Hàng Đẫy. Điều đó đồng nghĩa ở các trận đối đầu nội bộ, ưu thế sân nhà thực ra không quá rõ ràng. Do vậy, bản lĩnh và sự lì lợm sẽ quyết định khả năng đoạt ngôi vương của ứng viên.

Nói về bản lĩnh đua vô địch, CLB Hà Nội có ưu thế vượt trội, minh chứng 3 chức vô địch trong 4 mùa giải gần nhất. Sự trở lại của Văn Quyết trong giai đoạn nước rút càng quan trọng với đội Hà Nội, trong bối cảnh các ngoại binh tấn công như Herlison Caion, Milan Jevtovic gây thất vọng. Văn Quyết đã in dấu giày vào 3 bàn gần nhất của CLB Hà Nội và thiết lập tầm ảnh hưởng ở trên hàng công. Kinh nghiệm ở chặng nước rút của cá nhân Văn Quyết cùng CLB Hà Nội là điểm cộng của thầy trò HLV Bozidar Bandovic khi đặt cạnh các ứng viên khác.

CLB Hà Nội giàu kinh nghiệm đua nước rút MINH TÚ

Tuy nhiên ở mùa giải gần nhất đua tranh theo thể thức phân nhóm đua vô địch - trụ hạng, đội vô địch lại là Viettel. Ở V-League 2023, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh trẻ hóa đội hình, sử dụng dàn cầu thủ "cây nhà lá vườn" làm chủ lực. Sau nửa đầu mùa giải chệch choạc, CLB Viettel đang vào đà trở lại khi các tài năng trẻ bắt nhịp, dàn nội binh như Hoàng Đức, Tiến Anh, Đức Chiến, Thanh Bình, Tiến Dũng đá ổn định còn ngoại binh Mohamed Essam thích nghi nhanh. Việc không chịu áp lực vô địch giúp CLB Viettel có tâm lý thoải mái áp dụng chiến thuật "núp gió", sẵn sàng bứt lên trong những vòng cuối khiến đối thủ không kịp đối phó.

CLB Công an Hà Nội gây thất vọng khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới vỏn vẹn 1 trận. Các ngoại binh như Filip Nguyễn, Quang Hải đều chưa ăn khớp với lối chơi, chưa kể chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị khiến các học trò của HLV Flavio Cruz càng mong manh hơn. Ở chiều ngược lại, CLB Thanh Hóa đã lấy lại tinh thần khi toàn thắng 2 trận gần nhất. Việc V-League 2023 rút ngắn số trận mang lại ưu thế cho đội Thanh Hóa, trong bối cảnh thể lực của đội vẫn dồi dào, đủ sức dàn trải cho 4 vòng cuối.

Chạy trốn 'tử thần'

Với 3 điểm hơn đội cuối bảng Bình Dương (8 điểm), CLB Đà Nẵng và CLB TP.HCM (cùng có 11 điểm) sẽ tiến gần hơn đến ngưỡng an toàn nếu thắng ở vòng này. Dù vậy, bất ngờ đã xảy ra.

Trong bối cảnh không còn động lực thành tích (đã chắc chắn trụ hạng), HAGL vẫn chơi chặt chẽ và quyết tâm để đánh bại CLB Đà Nẵng với tỷ số 1-0. CLB Khánh Hòa đè bẹp CLB TP.HCM 3 bàn không gỡ, còn CLB Bình Dương thắng 2-0 trước SLNA để leo một mạch lên thứ 12.

CLB TP.HCM (áo xanh) thua trắng trước CLB Khánh Hòa CLB TP.HCM

Đáng chú ý, CLB Bình Dương đến vòng 16 mới tìm được chiến thắng đầu tiên, nhưng lại đang sáng cửa trụ hạng. Nếu đánh bại CLB Khánh Hòa ở vòng tới và không thua CLB TP.HCM trong trận hạ màn ở sân Thống Nhất, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức sẽ trụ hạng.

CLB Đà Nẵng không phải đá "chung kết ngược" ở 2 vòng còn lại, nhưng với màn thể hiện thất vọng trước HAGL ở sân Pleiku, chưa chắc Lucao cùng đồng đội đã thắng được 2 đội đã hết mục tiêu như SLNA hay Khánh Hòa. CLB TP.HCM gặp khó khăn hơn cả khi phải đọ sức HAGL ở vòng tới trước khi quyết chiến với Bình Dương. Nếu không cải thiện phong độ nghèo nàn (chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất), cửa xuống hạng sẽ mở toang với đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành.