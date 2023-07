V-League 2023, SLNA 2-0 CLB TP.HCM: Đội khách chìm xuống đáy bảng

Dù cùng nằm trong nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn 2 của V-League 2023, nhưng vị thế SLNA khác hẳn CLB TP.HCM. Đội bóng xứ Nghệ có 16 điểm trước trận đấu này, cùng phong độ tốt dưới thời tân HLV trưởng Phan Như Thuật. Ở thái cực trái ngược, CLB TP.HCM xếp thứ 13, chỉ hơn CLB Bình Dương đúng 1 điểm. Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành thua tới 9 trận trong 13 trận ở giai đoạn 1, trong đó có thất bại 1-2 trên sân Vinh trước SLNA.

Ở cuộc tái đấu tại "chảo lửa" Vinh, một lần nữa SLNA quật ngã CLB TP.HCM. Dù sự có mặt của thủ môn Patrik Lê Giang giúp đội TP.HCM cải thiện phần nào ở khâu phòng ngự, nhưng các học trò của HLV Vũ Tiến Thành chỉ cầm cự được trước chủ nhà trong hiệp 1.

Thủ môn Patrik Lê Giang (áo đỏ) có trận ra mắt đội TP.HCM MINH TÚ

CLB TP.HCM gồng mình phòng ngự MINH TÚ

Với áp lực dồn dập, SLNA đã ghi 2 bàn vào lưới CLB TP.HCM. Phút 68, tuyển thủ U.23 Việt Nam Đinh Xuân Tiến băng vào đánh đầu mở tỷ số trận đấu, khiến thế phòng ngự của đội TP.HCM sụp đổ. Phút 80, Mạnh Quỳnh dập tắt hy vọng có điểm của đội khách TP.HCM khi sút cực hiểm, ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA.

Đánh bại CLB TP.HCM, SLNA giữ vững vị trí đầu bảng nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn 2 với 19 điểm. Do hơn đội cuối bảng tới 11 điểm mà giai đoạn 2 chỉ còn 4 vòng, gần như chắc chắn SLNA đã an toàn. Trong khi đó, CLB TP.HCM rơi xuống đáy bảng với vỏn vẹn 8 điểm sau 14 trận. Có cùng điểm số như CLB Bình Dương, nhưng đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Chuỗi ngày khó khăn đang chờ đội bóng có biệt danh "Chiến hạm đỏ", trong bối cảnh CLB TP.HCM chỉ còn 4 trận để tự cứu mình.