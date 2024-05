V-League: CLB Hà Nội trở lại cuộc đua vô địch, HAGL vẫn nguy cơ phải đá play-off

Nhờ trận thắng này, CLB Hà Nội tạm vươn lên xếp nhì bảng với 33 điểm, bằng CLB Bình Dương nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Daiki Iwamasa. Có thể thấy, sau những chuỗi trận thi đấu không tốt hồi đầu mùa, CLB Hà Nội đã lấy lại phong độ và thể hiện sức mạnh của đội bóng có bề dày thành tích ở giải đấu cao nhất quốc nội.





Tuấn Hải (phải) ghi bàn

Nếu tiếp tục giữ vững phong độ hiện nay, trong khi CLB Nam Định để sẩy chân ở những vòng đấu tới, đội bóng thủ đô vẫn còn cơ hội đua tranh ngôi vô địch mùa bóng này. Ở trận đấu cùng ngày, CLB LPBank HAGL đã nhận trận thua đậm đến 1-4 trước CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất. Trận thua này khiến đội bóng phố núi rơi vào tình cảnh nguy hiểm vì dù vẫn đứng thứ 11 nhưng họ chỉ có 25 điểm, cách 2 đội xếp dưới là Hà Tĩnh và SLNA chỉ 1 - 3 điểm, trong khi đấu nhiều hơn 1 trận.



CLB Hà Nội (trái) vẫn chưa từ bỏ hy vọng đeo đuổi chức vô địch Đông Nghi

Tâm điểm của vòng 21 V-League 2023-2024 diễn ra chiều tối nay là cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15. Dù đã có buổi tập đầu tiên cùng học trò tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF - nơi đặt đại bản doanh của đội Công an Hà Nội - chiều 24.5, nhưng HLV Polking sẽ không chỉ đạo các học trò. Cầm quân vẫn là HLV tạm quyền Trần Tiến Đại. Ông Polking sẽ ngồi trong cabin huấn luyện, chính thức dẫn dắt đội từ trận đấu gặp Hà Tĩnh trên sân khách ở vòng 22 V-League 2023-2024.

Hiện 2 đội đang có phong độ trái ngược ở mùa bóng này. Nếu CLB Thể Công Viettel của HLV Nguyễn Đức Thắng bất bại trong 3 trận đấu gần nhất (2 thắng và 1 hòa) thì CLB Công an Hà Nội chỉ thắng 1 và thua đến 2 trận, trong đó có trận thua đậm CLB Bình Dương đến 1-4 ở vòng 19. Với những kết quả này, CLB Công an Hà Nội đã gần như không thể bảo vệ được ngôi vô địch của mình khi rớt xuống vị trí thứ 4 và thua đội đầu bảng Nam Định đến 8 điểm. Trong khi đó, với 7 điểm đạt được, CLB Thể Công Viettel tạm thời vọt lên hạng 8, hơn vị trí tranh suất play-off xuống hạng (đội SLNA) 5 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là vị trí nguy hiểm, vì thế nếu để thua đối thủ trong trận đấu tối nay, CLB Thể Công Viettel hoàn hoàn có khả năng bị các đội tốp cuối bảng bám kịp và qua mặt. Ngược lại, CLB Công an Hà Nội cũng không muốn thua trận để bị các đội tốp đầu bảng bỏ xa, nhất là trong trận cầu có ông Polking dự khán.

Ngoài trận đấu trên, đội đang xếp nhì bảng là Bình Dương sẽ có trận đấu khó trên sân CLB SLNA (17 giờ), bởi đối thủ đang cố gắng chắt chiu từng điểm số để thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, CLB Bình Dương thường chơi không tốt khi xa nhà, trong 2 trận thi đấu sân khách gần nhất họ đều nhận thất bại (thua CLB Thanh Hóa 2-3 và CLB Quảng Nam 1-2). Nếu không thể giành chiến thắng trong trận đấu này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ gặp nhiều thách thức cho tham vọng giành ngôi vô địch ở mùa bóng này.

Đội đầu bảng Nam Định cũng gặp thử thách thật sự ở vòng đấu này khi phải gặp đối thủ khó chơi là CLB Thanh Hóa trên sân khách (18 giờ). Sau 2 trận thua liên tiếp gần đây nhất, tuy cơ hội vô địch vẫn còn với đội bóng thành Nam nhưng chặng đường phía trước sẽ rất cam go. Một thất bại nữa sẽ khiến các đội tốp dưới thu hẹp khoảng cách với họ chỉ còn từ 3 - 5 điểm.

Ở 2 trận đấu còn lại, CLB Hải Phòng sẽ tiếp đội Hà Tĩnh (19 giờ 15) và Khánh Hòa gặp CLB Bình Định (18 giờ).