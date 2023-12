V-League cực nóng sau 7 vòng, các đội sẽ phải làm gì khi ‘chiến trường’ sắp lắng?

Những bất ngờ trên bảng xếp hạng



Bất ngờ đầu tiên của V-League chính là sự thất vọng với đương kim vô địch Công an Hà Nội và 2 đội còn lại của thủ đô là á quân Hà Nội và đội từng cựu vô địch Thể Công Viettel. Nếu Hà Nội hiện xếp thứ 7 bảng xếp hạng với 10 điểm, có thể hiểu được một phần do chảy máu lực lượng khi mất khá nhiều cầu thủ cho các đội khác như Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Lê Xuân Tú, phần khác do giai đoạn đầu bị chia sức với đấu trường AFC Champions League. Lực lượng chưa đủ dày để đáp ứng dẫn đến trận hay trận xuống phong độ.

Quang Hải rất nỗ lực nhưng không thể cùng Công an Hà Nội bật lên VPF

Còn đội Công an Hà Nội tự làm yếu chính mình qua việc bổ nhiệm HLV Gong Oh-kyun. Kinh nghiệm dẫn dắt CLB đá giải vô địch quốc gia chưa có, muốn thay máu lực lượng quá sớm bằng triết lý chưa thật phù hợp, chưa có những trợ lý người Việt đủ tầm để tham mưu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc loay hoay bế tắc và mang lại thành tích đáng thất vọng.

Tương tự là Thể Công Viettel, lực lượng nội không hề yếu nhưng ngoại binh mùa này chơi không tốt và lại thay HLV quá sớm khiến nội tình bất an. CLB có những thất bại choáng váng, như trận thua đội TP.HCM trên sân Thống Nhất hay thua đậm đội Quy Nhơn Bình Định ngày 23.12.

Thể Công Viettel đang có dấu hiệu sa sút Khả Hòa

3 đội bóng thủ đô chơi kém thì ngược lại 2 đội phía nam mùa 2023 suýt xuống hạng lại bất ngờ "lột xác". Becamex Bình Dương đã nhận ra điểm yếu của mình mùa 2023 nên lấp ngay vào chỗ trống bằng hậu vệ trái Võ Minh Trọng, tiền vệ kiến thiết Nguyễn Hải Huy, trung vệ già dặn kinh nghiệm Quế Ngọc Hải và Janclescio cũng như quan trọng là làm mới trung phong Nguyễn Tiến Linh. Những thay đổi này giúp cho đội bóng của Lê Huỳnh Đức dù ngoại binh chưa thật tốt vẫn có sức bật mạnh mẽ, chia ngôi đầu bảng cùng đội Nam Định là một kết quả xứng đáng.

Còn CLB TP.HCM thẳng thắn mà nói lực lượng không mạnh, nhưng nhờ từ đầu mùa đã lấy về những vị trí cần thiết. Như bộ đôi tiền vệ trung tâm Sầm Ngọc Đức và Nguyễn Hạ Long, trung vệ Nguyễn Minh Tùng, cũng như phát huy được thế mạnh càn lướt của các ngoại binh và sự vững vàng của thủ môn Patric Lê Giang nên lối đá chắc chắn hơn, đi từng bước một cách ổn định và kết quả trong tốp 5 hiện nay tuy bất ngờ nhưng hoàn toàn thuyết phục.

Sự phấn khích của thủ môn Patrik Lê Giang khi cùng CLB TP.HCM bay cao trên bảng tổng sắp Khả Hòa

Với các đội còn lại ít nhiều đều bất ổn qua 7 vòng. CLB Thanh Hóa dù nằm ở tốp đầu nhưng đầu mùa chơi tốt còn vài trận gần đây đã khựng lại. Hải Phòng FC cũng vừa chia sức ở AFC Cup. SLNA đội hình quá trẻ, thiếu người dẫn dắt lối chơi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không còn hay như năm 2023 dù có những trận đá tốt như trước CLB Hà Nội, nhưng cũng có trận đá quá kém như thua Quy Nhơn Bình Định 0-4.

CLB Khánh Hòa bất ổn ở ghế HLV đang tìm lại mình nhưng cũng chưa hoàn toàn đã yên tâm. Bình Định FC chơi tiến bộ dưới tay HLV Bùi Đoàn Quang Huy nhưng để so với chính họ mấy mùa trước thì vẫn còn phải nỗ lực. Duy có đội Nam Định bật lên sớm nhờ đội hình đồng đều, chất lượng. Nếu không có gì bất ngờ thì đội bóng thành Nam có thể xem là ứng viên nặng ký của ngôi vương mùa này.

Ghế HLV và những điều chỉnh ở quãng nghỉ quý giá

Sau vòng 8 vào ngày 26, 27.12, V-League tạm dừng 50 ngày để đội tuyển bóng đá Việt Nam tập trung cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây cũng là giai đoạn cần thiết để các CLB nhìn lại mình, đúc rút ra các bài học, nhằm củng cố tốt hơn cho giai đoạn tăng tốc từ 17.2 đến hết tháng 6.2024.

HLV Phùng Thanh Phương, người đóng thế thành công ở CLB TP.HCM Khả Hòa

Trước hết với các đội đã thay HLV, đa phần do thành tích bết bát hoặc vấn đề nội bộ. Trong 6 người đã chia tay sau 7 vòng đầu có những cái tên từng đưa đội bóng vượt qua sóng gió những năm trước như Vũ Tiến Thành, Thạch Bảo Khanh hay Võ Đình Tân. Còn những người mới có người hoặc thích ứng ngay hoặc cần phải chứng minh. Dạng thích ứng ngay có HLV Phùng Thanh Phương của đội TP.HCM, cầm quân 4 trận - thắng 2 hòa 2. Còn HLV chưa thể hiện được như ông Gong Oh-kyun của đội Công an Hà Nội với 2 hòa, 2 thua. Ngay HLV người Mỹ Thomas Dooley mới chân ướt chân ráo nắm Viettel cũng bị một cú trời giáng trên sân Quy Nhơn. Dạng cần phải chứng minh có HLV Đinh Thế Nam ở Hà Nội FC khi thay Branzovic. Hay HLV Trần Trọng Bình thay cho Võ Đình Tân ở Khánh Hòa FC.

Rafaelson cùng Thép xanh Nam Định xứng đáng dẫn đầu bảng xếp hạng Khả Hòa

Khi giải càng vào sâu, cối xay HLV sẽ càng có cơ hội "hoạt động". Chưa biết những HLV khác như Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh, Kiatisak của HAGL thậm chí cả Phan Như Thuật của SLNA có trụ vững hay không nếu từng vòng qua đi, đội bóng lại nếm mùi thất bại. Cho dù các đội này đã có những động thái củng cố như HAGL đưa ông Vũ Tiến Thành làm Giám đốc kỹ thuật hỗ trợ Kiatisak hay SLNA và Hà Tĩnh đang tính chuyện bổ sung thành phần BHL. Nhưng để HLV có thể phát huy vai trò của mình thì trong tay những nhà cầm quân phải có một lực lượng đủ dày, có chiều sâu và có tính chiến đấu tốt.

HLV Lê Huỳnh Đức (phải) và Chủ tịch CLB Hồ Hồng Thạch (giữa) đang cùng Bình Dương vươn lên mạnh mẽ Khả Hòa

Có lẽ đội bóng thay đổi nhiều nhất ở giữa giai đoạn chính là HAGL, dự kiến đem về 4-5 nội binh và 2-3 ngoại binh chất lượng. Công an Hà Nội FC cũng sẽ điều chuyển vài nhân sự để cân bằng đội hình. Thể Công Vietetl sẽ xem xét lại ngoại binh và quan trọng là cân bằng tâm lý, mang lại sự tự tin cho toàn đội. Hà Nội FC cũng sẽ gia cố lại thêm hàng thủ. SLNA mong chờ sự trở lại của Trọng Hoàng. Ngay CLB Bình Dương cũng đang tính chuyện thay ngoại binh để mạnh hơn.

Đình Bắc (7) đang cùng Quảng Nam chơi tốt Đông Nghi

Tương tự CLB Quảng Nam, Khánh Hòa hay Hà Tĩnh có thể ưu tiên xem xét ngoại binh và cũng khó tìm ra nội binh tốt để thay nên chắc cũng sẽ giữ nguyên. Có lẽ chỉ có Nam Định, Hải Phòng, Quy Nhơn Bình Định, Thanh Hóa và CLB TP.HCM sẽ không có thay đổi gì đáng kể, nhưng sẽ tăng cường thêm sức mạnh thể lực để chuẩn bị cho cuộc chiến đường dài.