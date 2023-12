V-League: Lời khẳng định đanh thép của HLV Gong Oh-kyun

HLV Gong Oh-kyun đã có khởi đầu suôn sẻ cùng CLB Công an Hà Nội, khi giành chiến thắng ngược dòng trước HAGL ở Cúp quốc gia. Tuy nhiên, cựu HLV U.23 Việt Nam đã ngay lập tức "trở lại mặt đất" tại sân chơi V-League, nơi có tính chất hoàn toàn khác biệt so với Cúp quốc gia. Ông Gong đã nếm trải sự khắc nghiệt của giải đấu hàng đầu Việt Nam, khi nhận thất bại 1-3 trước CLB Hải Phòng ở vòng 4 V-League.



Tại vòng 5, CLB Công an Hà Nội sẽ phải đối mặt với một thử thách khó nhằn hơn. Đội bóng của HLV Gong Oh-kyun chạm trán với đội bóng đang có phong độ cao nhất ở V-League là CLB Nam Định. Đội bóng thành Nam đang có thành tích 4 trận toàn thắng kể từ đầu mùa, dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, những đối thủ đã từng chạm mặt CLB Nam Định trong thời gian qua đều khá dễ chơi. Do đó, CLB Công an Hà Nội vào lúc này được xem là cái tên đủ thực lực để ngáng đường, cắt đứt mạch thắng của đội bóng do HLV Vũ Hồng Việt đang dẫn dắt.

HLV Gong Oh-kyun khao khát chiến thắng đầu tiên ở V-League cùng CLB mới MINH TÚ

Vào lúc này, HLV Gong Oh-kyun vẫn đang khao khát chiến thắng đầu tiên cùng CLB Công an Hà Nội ở V-League 2023 - 2024. CLB Nam Định dù rất khó chơi nhưng đây cũng được xem là cơ hội để ông Gong chứng minh khả năng. Một chiến thắng trước CLB Nam Định đang có phong độ cao sẽ là lời khẳng định đanh thép của cựu HLV U.23 Việt Nam về tài thao lược của mình. Ba điểm đầu tay ở V-League trước CLB Nam Định sẽ giúp HLV Gong Oh-kyun vực dậy niềm tin từ người hâm mộ, trước lời tuyên bố đưa CLB Công an Hà Nội vươn tầm trong ngày ký kết hợp đồng.

Sau 2 trận dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, HLV Gong Oh-kyun liên tiếp đưa ra những thử nghiệm về mặt nhân sự, đội hình. Trong đó, vị HLV người Hàn Quốc đang tích cực thay đổi vị trí của các cầu thủ, từ việc đưa hậu vệ Hồ Tấn Tài vào đá tiền vệ giữa cho đến kéo tiền đạo Nguyễn Xuân Nam về án ngữ khu trung tuyến… Bên cạnh đó, cựu HLV U.23 Việt Nam còn tin dùng nhiều cầu thủ trẻ, nhân tố dự bị ít được ra sân trước đây.

CLB Nam Định của HLV Vũ Hồng Việt đang thăng hoa tại V-League MINH TÚ

Những thử nghiệm kể trên dù chưa mang lại thành công như mong đợi, nhưng cũng đã giúp cho HLV Gong Oh-kyun (vốn mới nhận nhiệm vụ chưa lâu) có một cái nhìn từ tổng quát đến cận cảnh hơn về CLB Công an Hà Nội và từng cầu thủ trong đội. Bên cạnh đó, 2 vòng đấu đã qua cũng giúp cho HLV Gong Oh-kyun cảm nhận được rõ ràng bầu không khí ở V-League. Đồng thời, ông Gong cũng có thêm những đánh giá chi tiết, nghiên cứu kỹ hơn về các đối thủ mà CLB Công an Hà Nội sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

Vào lúc này, vị HLV người Hàn Quốc có lẽ đã tìm ra được bộ khung ưng ý, để làm sao cho lối chơi của đội bóng ngành công an được triển khai một cách hiệu quả nhất, trên cơ sở nhiều cầu thủ chất lượng. Ngoài ra, tin vui là ngôi sao Nguyễn Quang Hải đã ghi bàn trở lại, sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng" với phong độ không cao và ngồi ngoài vì chấn thương. Chiếc băng đội trưởng cùng bàn thắng vào lưới CLB Hải Phòng ở vòng 4 chính là chất xúc tác để tiền vệ đội tuyển Việt Nam có thể nhanh chóng lấy sự thăng hoa, đóng góp nổi bật hơn vào thành tích của đương kim vô địch V-League trong mùa giải 2023 - 2024.

Quang Hải (giữa) đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2023 - 2024, với cú đánh đầu đẹp mắt MINH TÚ

Tuy nhiên, nhiệm vụ giành 3 điểm trước CLB Nam Định vốn đã khó lại càng trở nên thử thách hơn với CLB Công an Hà Nội, khi đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt được chơi trên sân nhà. Chảo lửa Thiên Trường luôn được xem là nơi "đi dễ khó về" của mọi đội bóng. Trận đấu diễn ra vào 18 giờ hôm nay (9.12).