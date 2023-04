V-League nóng chuyện trọng tài khiến nhiều đội bóng lo ngại

CLB Hà Nội lên đầu bảng

CLB Hà Nội lên đầu bảng xếp hạng V-League 2023 sau chiến thắng trên sân đội TP.HCM với tỷ số 3-1. Với lực lượng nhỉnh hơn hẳn, đội bóng do HLV Bandovic Bozidar dẫn dắt đã ghi 3 bàn thắng do công Lucao, Tuấn Hải và một bàn do hậu vệ Campbell của TP.HCM đá phản lưới nhà. Dù rất nỗ lực, nhưng TP.HCM chỉ có bàn thắng duy nhất do Mansaray ghi.

Thắng trận này, CLB Hà Nội vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng với 11 điểm, đồng điểm với CLB Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh xuất sắc thắng CLB Bình Định 1-0. Kết quả các trận đấu còn lại: Công an Hà Nội hòa Hải Phòng 1-1; Hà Tĩnh hòa Đà Nẵng 0-0.

Khánh Châu