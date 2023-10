V-League ổn định nguồn tài trợ, sẵn sàng cho mùa giải đặc biệt

Mùa giải 2023-2024 đóng vai trò đặc biệt trong lịch sử các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, khi đây là lần đầu tiên các giải đấu gồm V-League, hạng nhất và Cúp quốc gia được tổ chức theo thời gian quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trải dài trong 2 năm dương lịch (từ tháng 10.2023 đến 7.2024).

Việc chuyển đổi theo thời gian tổ chức mới nhằm tạo điều kiện cho các CLB Việt Nam thi đấu ở sân chơi châu Á, phù hợp với lịch FIFA Days cũng như giúp các đội bóng và cầu thủ Việt Nam "ăn khớp" với guồng quay của các giải đấu quốc tế.

Ở mùa giải đầu tiên thay đổi theo thời gian tổ chức mới, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đều ổn định được nguồn tài trợ.

Sâm Ngọc Linh tiếp tục đồng hành với bóng đá Việt Nam

Chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú chia sẻ về khó khăn trong việc tìm nguồn lực cho bóng đá Việt Nam

Tại V-League, nhà tài trợ chính tiếp tục là Công ty CP Sâm Ngọc Linh KonTum, với thương hiệu nước tăng lực Night Wolf. Mùa giải 2023-2024 là năm thứ ba Sâm Ngọc Linh đồng hành cùng V-League.

Nhà tài trợ của giải hạng nhất 2023-2024 là thương hiệu Bia Sao Vàng, còn giải Cúp quốc gia 2023-2024 với 25 CLB tham dự (14 đội V-League, 11 đội hạng nhất) sẽ có nhà tài trợ là Casper Việt Nam. Sau 1 năm không có nhà tài trợ, giải Cúp quốc gia đã giải được "cơn khát" nguồn thu để tiếp tục nâng cao chất lượng.

V-League 2023-2024 sẽ khai màn từ ngày 20.10, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (26 vòng đấu). Theo kết quả bốc thăm, CLB Công an Hà Nội sẽ đấu với CLB Bình Định ở vòng mở màn trên sân Hàng Đẫy. Trùng hợp là ở mùa giải V-League 2023, CLB Công an Hà Nội cũng so tài với CLB Bình Định ở vòng mở màn.

Văn Hậu cùng đồng đội đã chơi cực hay và thắng chung cuộc 5-0. Đây là bước đệm giúp CLB Công an Hà Nội có thêm tự tin. Sau đó với những bản hợp đồng chất lượng giữa mùa như Quang Hải, Filip Nguyễn, Văn Luân, CLB Công an Hà Nội đã đăng quang ngôi vương.

Khác với CLB Công an Hà Nội, một số đội bóng đáng chú ý như Hà Nội, Viettel và HAGL sẽ gặp khó khăn ở vòng mở màn với những chuyến làm khách đầy rủi ro.

CLB Hà Nội sẽ đối đầu CLB Bình Dương trên sân Gò Đậu. CLB HAGL sẽ khởi đầu mùa giải bằng chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng.

CLB Viettel sẽ đối đầu SLNA trên sân Vinh, CLB Thanh Hóa so tài CLB Hà Tĩnh, CLB TP.HCM tiếp đón Khánh Hòa. CLB Nam Định, đội đã bổ sung nhiều tân binh đình đám như Văn Toàn, Rafaelson, Văn Kiên, Văn Vĩ... sẽ có màn ra quân ở Thiên Trường, tiếp đón tân binh CLB Quảng Nam.

Tiền thưởng cho các đội giành thứ hạng cao ở V-League 2023 - 2024 có tổng giá trị 9,5 tỉ đồng. Theo đó, đội vô địch nhận thưởng 5 tỉ đồng, đội á quân nhận được 3 tỉ đồng và đội hạng ba nhận thưởng 1,5 tỉ đồng.