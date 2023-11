Va chạm xe tải, người đàn ông chạy xe máy nguy kịch

Ngày 1.11, xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe tải trên địa bàn H.Củ Chi (TP.HCM), làm một người đàn ông nguy kịch, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, hơn 7 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng động mạnh trên đường trước nhà 923 tỉnh lộ 15, ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi. Nhiều người chạy ra, thấy có va chạm giữa xe máy biển số 59Y2 - 825.03 và xe tải biển số 51D - 263.06.



Hiện trường vụ tai nạn TRẦN KHA

Lúc này, một người đàn ông kẹt dưới bánh xe tải, bị kéo đi trên đường. Người dân hô hoán tài xế dừng lại, lùi xe, đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tài xế xe tải sau đó đến công an trình diện.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân nằm cách xe tải khoảng 10 m. Đồng nghiệp của nạn nhân cho biết, người đàn ông gặp nạn là P.M.C (51 tuổi, ngụ H.Củ Chi). Ông C. làm bảo vệ tại một bệnh viện trên địa bàn huyện này. Sau ca trực đêm, sáng nay ông C. uống cà phê với đồng nghiệp rồi đi về nhà, sau đó gặp tai nạn.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn TRẦN KHA

Nhận tin báo, Công an H.Củ Chi đến giải quyết hiện trường, lấy lời khai của người dân gần đó để điều tra.

Một cán bộ công an tại hiện trường cho biết, hình ảnh từ camera nhà dân gần đó cho thấy xe máy và xe tải liên quan vụ việc chạy cùng chiều. Cũng theo vị cán bộ công an, do hình ảnh camera mờ nên lực lượng chức năng tiếp tục trích xuất camera nhà dân khác để điều tra làm rõ nguyên nhân.