VA Schools bước vào năm học mới với triết lý giáo dục từ sự lắng nghe

Toàn cảnh Lễ khai giảng 2025-2026 tại Hệ thống Trường Việt Mỹ

Năm nay, lễ khai giảng mang ý nghĩa đặc biệt khi ngành giáo dục kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục – tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong lễ khai giảng trực tuyến kết nối toàn quốc, hàng triệu học sinh cùng thực hiện nghi thức chào cờ và khai giảng tại cùng một thời điểm, tạo nên khoảnh khắc lịch sử của giáo dục Việt Nam.

Học sinh cùng tham dự Lễ khai giảng trực tuyến kết nối toàn quốc

Tại VA Schools, buổi lễ diễn ra trang nghiêm và ấm áp với chủ đề "Để Lắng Nghe khai mở những giá trị phi thường". Đại diện nhà trường khẳng định, mỗi học sinh đều mang trong mình những giá trị độc đáo, và sự lắng nghe thấu hiểu từ thầy cô, phụ huynh sẽ khích lệ các em phát triển theo cách riêng.Trong không gian rực rỡ cờ hoa, học sinh từ mầm non đến trung học đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ sôi động. Tiếng trống trường ngân vang, mở ra một năm học hứa hẹn nhiều đổi mới. Nhiều phụ huynh chia sẻ sự an tâm khi lựa chọn VA Schools, bởi nơi đây không chỉ dạy kiến thức mà còn đồng hành cùng học sinh trong hành trình trưởng thành.

Nhiều tiết mục văn nghệ được tập thể thầy cô, học sinh thể hiện

Lãnh đạo VA Schools cho biết, năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục phát triển chương trình giáo dục song ngữ, rèn luyện kỹ năng mềm và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế. Đồng thời, Phòng Tham vấn học đường cũng được chú trọng phát huy vai trò, nhằm hỗ trợ học sinh cân bằng cảm xúc, rèn luyện kỹ năng ứng phó với áp lực học tập và cuộc sống, qua đó nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần bền vững.

Không khí ngày Khai giảng cũng gửi đi thông điệp: chính sự lắng nghe sẽ mở ra những giá trị phi thường, giúp học sinh tự tin, hạnh phúc và tìm thấy niềm vui trong học tập. Khi thầy cô lắng nghe học trò, phụ huynh lắng nghe con trẻ và nhà trường lắng nghe xã hội, những điều tốt đẹp sẽ được vun đắp và lan tỏa.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục được lồng ghép trang trọng trong buổi lễ

Lễ khai giảng tại VA Schools khép lại trong niềm hân hoan của thầy trò, mở ra một năm học mới với nhiều kỳ vọng. Với thông điệp "Để Lắng Nghe khai mở những giá trị phi thường", VA Schools hướng đến một hành trình giáo dục giàu ý nghĩa, nơi tri thức, sự thấu hiểu và tinh thần nhân văn được lan tỏa bền vững.