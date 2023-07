Va vào đuôi xe đầu kéo khiến người đàn ông chạy xe máy tử vong

Theo đó, tối 6.7, tài xế Bùi Đăng Kiểm (36 tuổi, trú tại thôn Thuần Thúy, xã Đông La, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) lái xe đầu kéo BS 15C - 326.32 kéo theo rơ moóc 15R - 157.69, phớt lờ biển báo cấm đỗ, cấm dừng, cho xe đỗ choán hết làn xe máy, xe thô sơ, đoạn trước cửa nhà 1272 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đông Hải 2, Q.Hải An (TP.Hải Phòng).

Đúng lúc đó, anh Đỗ Ngọc T. (45 tuổi, trú tại P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) chạy xe máy BS 16M8 - 7518 theo hướng từ cầu vượt Big C xuống Ngã ba Phú Xá - Đình Vũ đến, không tránh kịp, đâm trực diện vào phía sau xe đầu kéo nói trên, làm anh T. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy dính vào gầm xe đầu kéo.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an Q.Hải An cùng lực lượng CSGT Công an TP.Hải Phòng có mặt tại hiện trường, tạm giữ xe đầu kéo để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Bỉnh Khiêm là đoạn cuối của quốc lộ 5, chạy xuyên tâm TP.Hải Phòng, giao thông hỗn hợp, không có dải phân cách cứng ngăn cách giữa làn xe ô tô và xe máy. Thời gian qua, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe đầu kéo, làm chết và bị thương nhiều người.

Công an TP.Hải Phòng đã giao cho Phòng CSGT tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe, phương tiện cố tình vi phạm, dừng đỗ xe sai quy định trên tuyến đường này.