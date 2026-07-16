Vắc xin ngừa bệnh thủy đậu có an toàn không?

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do vi rút Varicella-zoster (VZV) gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em nhưng người lớn chưa có miễn dịch vẫn có thể mắc bệnh. Thủy đậu lây rất dễ qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc với dịch từ các mụn nước.

Dấu hiệu nhận biết của bệnh thường khởi phát với các triệu chứng: sốt nhẹ hoặc sốt vừa (khoảng 38,3° - 38,8°C); mệt mỏi, đau đầu, đau họng; sang thương da thường bắt đầu ở mặt, thân mình (bụng hoặc lưng) rồi lan ra toàn thân.

Lúc đầu là nốt mụn đỏ trông giống như mụn nhọt hoặc vết côn trùng đốt. Sau đó phát triển thành mụn nước có thành mỏng chứa đầy dịch. Mụn nước vỡ ra, để lại vết loét hở, cuối cùng đóng vảy trở thành vảy khô, màu nâu. Trên cơ thể có thể xuất hiện đồng thời các nốt mụn đỏ, mụn nước và vảy đóng khô.

BS.CK1 Lưu Quế Chi - Trưởng phòng Quản lý chất lượng khối Nhi thuộc Hệ thống Y tế 315

Làm thế nào để tránh lây bệnh cho người thân, bạn bè xung quanh?

Bệnh thủy đậu rất dễ lây lan, đặc biệt ở trường học, khu sinh hoạt tập thể. Thậm chí, trẻ mắc bệnh thủy đậu, lây cho người lớn và người chăm sóc trong gia đình.

Do đó, trẻ mắc bệnh nên tuân thủ các biện pháp sau:

Được chăm sóc ở nhà và nghỉ ngơi cho đến khi hết xuất hiện sang thương da mới và tất cả các mụn nước đã khô. Điều này thường mất khoảng 1 tuần. Nếu bạn không chắc liệu con mình đã sẵn sàng trở lại trường học hay chưa, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

Đeo khẩu trang khi cần tiếp xúc với người xung quanh.

Che miệng khi ho, hắt hơi.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Tránh gãi hoặc làm vỡ các mụn nước.

Tại sao phụ huynh nên cho trẻ tiêm vắc xin thủy đậu?

BS.CK1 Lưu Quế Chi - Trưởng phòng Quản lý chất lượng khối Nhi thuộc Hệ thống Y tế 315, cho biết: Chủ động tiêm vắc xin thủy đậu cho trẻ đúng lịch là cách đơn giản, an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ, gia đình và cộng đồng.

Vắc xin giúp giảm nguy cơ mắc thủy đậu, chỉ một nhóm rất nhỏ bị phát ban dạng thủy đậu sau tiêm với triệu chứng nhẹ hơn rất nhiều, giảm nguy cơ nhập viện và các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não hoặc nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng da nặng và hạn chế lây lan trong gia đình, trường học và cộng đồng.

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Theo BS.CK1 Lưu Quế Chi - Trưởng phòng Quản lý chất lượng khối Nhi thuộc Hệ thống Y tế 315, bệnh thủy đậu đã có vắc xin phòng ngừa VARIVAX đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Tại Hệ thống Nhi đồng 315 và Tiêm chủng Nhi 315 luôn sẵn sàng vắc xin VARIVAX và nhiều vắc xin khác, chuẩn chỉnh quy trình tiêm chủng thăm khám trước và sau khi tiêm.

BS.CK1 Lưu Quế Chi tư vấn thêm các phản ứng sau tiêm thường nhẹ và tự khỏi, bao gồm: đau, đỏ hoặc sưng tại vị trí tiêm; ngứa hoặc nổi ban nhẹ tại chỗ tiêm; sốt nhẹ; một số rất ít trường hợp có thể xuất hiện phát ban dạng thủy đậu nhẹ. Đây là những phản ứng thông thường cho thấy cơ thể đang tạo miễn dịch và đa số sẽ tự cải thiện sau vài ngày.

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