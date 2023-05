Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên

Thời gian qua, nhiều sinh viên (SV) phản ánh đã bị lừa tiền khi đi xin việc làm tại địa chỉ 222 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Để làm rõ phản ánh này, PV Thanh Niên đã vào cuộc tìm hiểu sự thật.



Thư mời phỏng vấn CHỤP MÀN HÌNH

C HÀO MỜI, LÔI KÉO BẰNG NHỮNG THÔNG TIN HẤP DẪN

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết nạn nhân là SV đều "ôm cục tức" bị lừa tiền khi quá tin tưởng vào những thông tin tuyển dụng tại 2 fanpage: TCH Life Careers VN, Ministop's Việt Nam - Tuyển dụng.

Hai fanpage này liên tục đăng tin tuyển dụng tại cửa hàng Ministop cũng như The Coffee House với những thông tin hấp dẫn để lôi kéo SV đang tìm việc làm thêm.

Chẳng hạn, theo Fanpage Ministop's Việt Nam - Tuyển dụng, ứng viên có thể tùy chọn địa điểm làm việc trải dài khắp các quận, huyện ở TP.HCM. Ứng viên không cần có kinh nghiệm, có thể nhận lương khởi điểm từ 7,5 triệu đồng/tháng, ngày lễ tết tiền lương sẽ gấp 4 lần…

Trong khi đó, trang TCH Life Careers VN lôi kéo họ tìm đến ứng tuyển bằng cách cho biết không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên được ưu tiên chọn địa điểm làm việc gần nhà với mạng lưới cửa hàng trải dài khắp 24 quận, huyện tại TP.HCM; có thể chọn ca làm việc linh hoạt phù hợp với lịch học…

Đáng chú ý, trong những bài đăng tuyển dụng với đủ mọi công việc, fanpage TCH Life Careers VN thiết kế hình ảnh có sự xuất hiện của logo và cửa hàng của The Coffee House. Tương tự, fanpage Ministop's Việt Nam - Tuyển dụng đăng cả hình ảnh có logo Ministop, hình nhân viên diện trang phục của cửa hàng Ministop… nên khiến nhiều SV "chắc mẩm" đó là trang tuyển dụng của The Coffee House, Ministop, họ tin tưởng và vui mừng khi nghĩ đã tìm đúng địa chỉ cần thiết để tìm việc làm thêm.

Đây là nơi mà nhiều sinh viên phản ánh đã bị lừa tiền khi đi xin việc làm X.P

H ỐI THÚC PHỎNG VẤN

PV liên hệ đến fanpage TCH Life Careers VN để xin làm part time (bán thời gian) với công việc phục vụ quán cà phê. Tài khoản này xác nhận: "Cảm ơn anh đã kết nối fanpage tuyển dụng chính thức của The Coffee House".

Sau đó, tài khoản này hướng dẫn PV "Liên hệ chị Thu Huyền (Phòng Nhân sự) The Coffee House để được trao đổi và nhận lịch phỏng vấn qua Zalo".

Người đang sử dụng Zalo theo số điện thoại 0879376xxx tự giới thiệu mình là Thu Huyền, làm HR (tức Human Resources, người phụ trách tuyển dụng - PV) và hỏi PV muốn ứng tuyển vị trí phục vụ, thu ngân hay pha chế.

Sau khi PV cho biết muốn làm phục vụ ở The Coffee House, Thu Huyền mô tả công việc chính mà PV sẽ trải qua là: phục vụ khách hàng, đảm bảo vệ sinh cửa hàng làm việc, hỗ trợ các công việc trong quầy và sảnh theo sự sắp xếp của quản lý cửa hàng.

Các thông tin tuyển dụng với những lời chào mời “có cánh” nhằm thu hút sinh viên

Người này cũng cung cấp cho PV danh sách các ca làm việc với thời gian từ 4 đến 12 tiếng đồng hồ, đồng thời cung cấp mẫu thông tin ứng tuyển The Coffee House, yêu cầu PV nhanh chóng điền để được lên danh sách cho đi phỏng vấn.

Thu Huyền nói với PV: "Chị xem qua thông tin em gửi cũng phù hợp với tiêu chí tuyển dụng nên bên chị muốn sắp xếp một buổi phỏng vấn trực tiếp với em để trao đổi công việc và mức lương", đồng thời hối thúc PV đến phỏng vấn sớm với lý do: "Bên hệ thống The Coffee House đang cần bổ sung nhân sự gấp".

Tiếp tục, Thu Huyền gửi cho PV thư mời phỏng vấn được thiết kế với logo The Coffee House, hình ảnh nhân viên làm việc ở thương hiệu cà phê này cũng xuất hiện trên thư mời. Đáng chú ý, trong thư mời ghi rõ: "Văn phòng nhân sự The Coffee House, 222 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức", và gửi cả định vị cụ thể.

Nữ sinh K.M, SV một trường ĐH ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM, đã "vui như bắt được vàng" khi đọc thấy thông tin tuyển dụng trên fanpage Ministop's Việt Nam - Tuyển dụng, vì nghĩ sắp có việc làm thêm, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. K.M được hướng dẫn liên hệ với người có tên Kiều Hoa. Người này tự nhận làm việc ở phòng nhân sự Ministop.

Theo tìm hiểu của PV, nội dung tin nhắn mà K.M được nhận từ Kiều Hoa giống gần như tuyệt đối với tin nhắn mà PV đã nhận được từ Thu Huyền, thậm chí giống cả chỗ… sai chính tả. Chỉ khác ở chỗ, phần The Coffee House được thay thế bằng Ministop.

K.M cũng được đại diện "phòng nhân sự Ministop" thúc giục phỏng vấn nhanh với lý do: "Bên hệ thống Ministop đang cần bổ sung nhân sự gấp".

"C ÔNG TY" NÀY LÀ CÔNG TY NÀO ?

Trong "thư mời phỏng vấn The Coffee House" mà PV nhận được có hiển thị "công ty" ở địa chỉ: Tòa nhà TCH® - Lầu 1, 222 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức. Còn trong "thư mời phỏng vấn Ministop" mà K.M nhận được có địa chỉ: Tòa nhà MINISTOP® - Lầu 1, 222 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức. Nghĩa là cùng một địa chỉ nhưng lại được gọi bằng… hai tên khác nhau.

Gọi "tòa nhà" cho hoành tráng, nhưng thật ra đó chỉ là căn nhà 3 tầng. Địa chỉ chính xác là ở 220A Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Các nhân viên làm việc tại đây cho biết nơi này là trụ sở phòng nhân sự của Công ty Phương Đông SC.

Ngoài cái tên tiếng Việt là vậy, "công ty" này còn có tên tiếng Anh là "Manpower Development and Security Co. Ltd" như thể hiện trên biển hiệu treo phía trước căn nhà. Còn trong các hợp đồng thỏa thuận thử việc đối với ứng viên đến xin việc, "công ty" này lại lấy tên "nửa tây nửa ta" là "Phương Đông SC Service Limited Company".

Theo phản ánh của nhiều SV, "công ty" này đã sử dụng chiêu "lập lờ đánh lận con đen", tạo ra cái tên đầy toan tính, dễ khiến người khác nhầm lẫn.

Toan tính ở chỗ, có những doanh nghiệp trùng tên Phương Đông nhưng không có cái tên Phương Đông SC. "Phương Đông SC hoàn toàn không có thật", L.P.C, SV Trường ĐH Mở TP.HCM, nói.

Còn cái tên "Phương Đông SC Service Limited Company" bị cho là na ná với "Phuong Dong Service Company Limited", tên của một công ty TNHH dịch vụ ở Q.Tân Bình, TP.HCM.

Trong khi đó, "Manpower Development and Security Co. Ltd" bị phản ánh có vẻ bắt chước cái tên "Manpower VietNam Company Limited" (tên tiếng Việt là Công ty TNHH Manpower Việt Nam, thuộc ManpowerGroup, công ty cung ứng giải pháp nhân sự nổi tiếng thế giới - PV) ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên tại Sở KH-ĐT TP.HCM, trong số những doanh nghiệp đã tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, không có cái tên nào như 3 cái tên đó.

(còn tiếp)