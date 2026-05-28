Vải thiều là 'mỹ vị nhân gian', vải Quảng Đông chưa cạnh tranh được

Đó là chia sẻ từ ông Vương Quần, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, và đại diện doanh nghiệp Trung Quốc tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản OCOP đặc trưng, do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngày 28.5.

Ông Vương Quần đánh giá rất cao chất lượng của trái vải nhập khẩu từ Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Quần cho biết, nhiều năm qua, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất vải tươi từ Việt Nam. Điều đó khẳng định, chất lượng trái vải ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, vải thiều của Bắc Ninh nổi tiếng với hương vị thơm ngon, cùi dày, mọng nước, vị ngọt thanh và là một trong những loại trái cây nhiệt đới xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, là "mỹ vị nhân gian" được đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc yêu thích.

Ông Vương Quần nhấn mạnh, không chỉ riêng trái vải, người dân Trung Quốc có nhu cầu rất lớn với những sản phẩm nông sản chất lượng cao, truy xuất được nguồn gốc rõ ràng. Khi đáp ứng được những yêu cầu này, Trung Quốc sẽ là thị trường tiêu thụ rộng lớn của các sản phẩm nông sản Việt Nam.

Ông Vương Quần cũng khẳng định, các cơ quan chức năng phía Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để thông quan vải tươi trong mùa vụ năm nay, cũng như tạo điều kiện cho nhiều sản phẩm nông sản khác của tỉnh Bắc Ninh đi sâu vào nội địa Trung Quốc.

Chia sẻ bên lề hội thảo, ông Trần Ân Đồng, một doanh nghiệp gia công nông sản tại Quảng Đông, bày tỏ sức hút từ trái vải Việt Nam khiến doanh nghiệp không thể ngồi yên, phải sang Việt Nam tìm cơ hội. Tại Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông đã trồng được vải nhưng chất lượng chưa thể cạnh tranh được với Việt Nam.

Ông Đồng và một số doanh nghiệp khác đang khảo sát địa điểm, tìm hiểu cơ chế, quy định pháp luật liên quan để tính toán mở xưởng gia công tại Việt Nam đưa vải thiều vào Trung Quốc.

Nhiều xã trồng vải tại Bắc Ninh chủ động, tích cực đưa vải lên quảng bá, tiêu thụ trong các phiên livestream

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đưa vải thiều đến Bắc Kinh

Thông tin về quả vải tại Việt Nam ở thị trường Trung Quốc, ông Đồng cho hay, khi đến Quảng Đông, vải được bán thành 2 loại quả tươi và sấy khô. Trung Quốc đang phát triển mạnh logistics nên doanh nghiệp này tự tin vận chuyển quả vải trên quãng đường hơn 2.000 km từ Quảng Đông đến Bắc Kinh vẫn đảm bảo độ tươi ngon gần bằng lúc nhập khẩu.

Ngoài ra, quả vải khô đang được yêu thích ở Trung Quốc. "Vải Việt Nam khi sấy khô, đặc biệt phù hợp với các loại trà của Trung Quốc. Người Trung Quốc thì không thể thiếu trà mỗi ngày. Một cốc trà, chỉ cần 2 quả vải khô bỏ vào, hương vị sẽ cực kỳ hấp dẫn", ông Trần nói và nhấn mạnh, vải khô sẽ có lợi thế giữ chất lượng rất lâu và thị trường Trung Quốc đang rất ưa chuộng.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết toàn tỉnh hiện có 29.800 ha trồng vải, chiếm hơn 60% tổng diện tích cây ăn quả. Trong đó, 17.500 ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chiếm 58,7% diện tích; 255 ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và 10 ha đạt chứng nhận hữu cơ.

Bắc Ninh đang quản lý 243 mã số vùng trồng với diện tích hơn 17.000 ha phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Thái Lan… Năm nay, sản lượng vải toàn tỉnh ước đạt 125.000 tấn.