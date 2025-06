Vai trò các thành phần chống ô xy hóa trong kem trị sẹo thâm

Sau các tổn thương do bỏng, trầy xước hay mụn viêm, làn da trong quá trình tái tạo sẽ trở nên nhạy cảm do cần thời gian xây dựng lại cấu trúc ban đầu. Chính vì thế, trong thời gian đầu, khi làn da chưa đủ khỏe, dưới sự tác động của tia UV, gốc tự do trong môi trường, kích hoạt tiến trình stress ô xy hóa dưới, làm tiến trình sản sinh melanin diễn ra quá mức bên dưới da, các hắc sắc tố di chuyển trên thượng bì tạo nên các vết thâm.

Trung bình, một vết sẹo phải mất vài tháng thậm chí vài năm để mờ và trở nên đồng đều với vùng da xung quanh. Thậm chí, trong trường hợp vùng da sẹo tiếp xúc liên tục với các yếu tố kích thích. Điều này khiến melanin tăng sinh liên tục và kéo dài, tạo nên vết thâm "chân sâu" khó điều trị hơn và cần can thiệp từ công nghệ cao.

Vai trò của chất chống ô xy hóa trong trị sẹo

Hiểu rõ những nỗi lo xoay quanh vấn đề sẹo, thương hiệu 35 năm từ Hoa Kỳ trong điều trị sẹo - Rejuvaskin - đã mang đến Kem xóa mờ sẹo thâm rỗ lõm Scar Esthetique, kem xóa sẹo thâm, rỗ, lõm với công thức chứa 23 hoạt chất, trong đó có 10 thành phần chống ô xy hóa. Nổi bật nhất là:

Chiết xuất hành tây từ lâu đã được ứng dụng trong điều trị sẹo nhờ hàm lượng cao quercetin - một flavonoid có hoạt tính chống ô xy hóa mạnh. Nghiên cứu đăng trên Journal of Wound Care (2012) cho thấy quercetin có khả năng ức chế sự tăng sinh bất thường của nguyên bào sợi và giảm hình thành collagen type I dư thừa - yếu tố chính dẫn đến sẹo phì đại. Đồng thời, đặc tính kháng viêm của chiết xuất hành tây góp phần giảm sưng đỏ và cải thiện môi trường vi mô của vết thương, hỗ trợ quá trình lành thương tự nhiên.

Vitamin C tham gia vào nhiều cơ chế liên quan đến lành sẹo. Một trong những vai trò chính là ức chế enzyme tyrosinase, từ đó giảm tổng hợp melanin, giúp làm sáng vùng da tăng sắc tố sau viêm (PIH). Ngoài ra, theo Dermato-Endocrinology (2009), Vitamin C là co-factor thiết yếu trong quá trình hydroxyl hóa proline và lysine - hai acid amin cần thiết cho tổng hợp collagen. Điều này giúp cải thiện cấu trúc da, tăng độ đàn hồi và hỗ trợ làm đầy sẹo lõm.

Kết hợp với CoQ10, là chất chống ô xy hóa nội sinh giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra trong quá trình viêm và tái tạo mô. Theo nghiên cứu trên BioFactors (2015), việc bổ sung CoQ10 có thể cải thiện chức năng hàng rào biểu bì, thúc đẩy tăng sinh tế bào và giảm stress ô xy hóa, từ đó hỗ trợ tái cấu trúc mô sẹo và làm đều màu da.

Squalane là một dẫn xuất bền vững của squalene - lipid tự nhiên có trong lớp nhờn da. Nghiên cứu công bố trên Molecules (2017) cho thấy squalane giúp tăng cường độ ẩm, giảm mất nước qua biểu bì (TEWL), và cải thiện tính toàn vẹn của hàng rào da. Ngoài ra, vai trò như một chất dẫn (carrier) giúp tăng khả năng thẩm thấu của các hoạt chất khác qua lớp sừng, hỗ trợ tăng hiệu quả toàn diện trong liệu trình điều trị sẹo.

Scar Esthetique sử dụng công nghệ của Rejuvaskin, kết hợp silicone lỏng, polypeptide, và 10 chất chống ô xy hóa, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít, phù hợp mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Sản phẩm đã qua nghiên cứu lâm sàng, cho thấy 85% người dùng nhận thấy sẹo thâm mờ rõ rệt sau 4-8 tuần, với làn da đều màu và mịn màng hơn.

Scar Esthetique không chỉ là kem trị sẹo, mà là giải pháp khoa học giúp bạn xóa mờ sẹo thâm, tái tạo làn da nhờ công nghệ chống ô xy hóa tiên tiến. Đừng để sẹo thâm cản trở sự tự tin của bạn! Hãy trải nghiệm ngay hôm nay tại các đại lý uy tín hoặc website chính thức của Rejuvaskin Việt Nam. Với Scar Esthetique, làn da rạng rỡ, mịn màng chỉ cách bạn một bước!