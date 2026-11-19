Người lớn tuổi và bài toán quản lý đa bệnh lý

Theo tuổi tác, các vấn đề sức khỏe phát sinh có thể ngày càng nhiều và phức tạp. Các bệnh lý như tăng huyết áp, tim mạch, đường huyết, xương khớp, thận… có thể cùng hiện diện, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể thay vì chỉ xem xét từng bệnh lý riêng lẻ.

Một nghiên cứu công bố trên Journal of Global Health năm 2023, tổng hợp dữ liệu của hơn 15,4 triệu người tại 54 quốc gia, cho thấy khoảng 51% người trên 60 tuổi mắc từ hai bệnh mạn tính trở lên. Tình trạng cùng lúc mắc nhiều bệnh mạn tính này được gọi là đa bệnh lý (multimorbidity).

Riêng tại Việt Nam, nghiên cứu thực hiện trên 2.400 người từ 60 tuổi trở lên tại Đồng Nai và Vĩnh Long ghi nhận 39,2% người tham gia có đa bệnh lý. Tỷ lệ này ở mức 36,9% trong nhóm 60-69 tuổi, 43,4% ở nhóm 70-79 tuổi và 45,9% ở nhóm từ 80 tuổi trở lên.

Khi phải theo dõi nhiều bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ cùng lúc, một người có thể cần thăm khám ở nhiều chuyên khoa, sử dụng nhiều loại thuốc và thực hiện nhiều kiểm tra khác nhau. Vì vậy, bên cạnh các bác sĩ chuyên khoa, cần có một bác sĩ nắm đầy đủ thông tin sức khỏe để xác định vấn đề nào cần ưu tiên và bước tiếp theo phù hợp.

Bác sĩ chính - "Người nhạc trưởng" kết nối hệ thống đa chuyên khoa

Tại Ningen Dock Bernard, mỗi khách hàng sẽ có một bác sĩ chính (Primary Doctor) đồng hành 1:1 xuyên suốt, đóng vai trò như một "người nhạc trưởng" trong suốt hành trình chăm sóc sức khỏe.

Để hiểu đầy đủ tình trạng của từng người, bác sĩ chính nắm các thông tin về bệnh sử, tiền sử gia đình, thuốc đang sử dụng, lối sống và kết quả khám trước đây. Những thông tin này được kết hợp với kết quả khám lâm sàng, xét nghiệm, thăm dò chức năng, siêu âm, nội soi, MRI/CT… trong chương trình Ningen Dock Bernard.

Bác sĩ Bernard Healthcare tư vấn, giải thích kết quả chẩn đoán hình ảnh cho khách hàng

Trên cơ sở đó, bác sĩ chính xác định nguy cơ nào cần lưu ý, vấn đề nào cần ưu tiên và khách hàng cần làm gì tiếp theo. Bác sĩ chính không thay thế bác sĩ chuyên khoa mà giữ vai trò kết nối các chuyên khoa trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Để hỗ trợ việc đánh giá, Ningen Dock Bernard có đội ngũ bác sĩ đa chuyên khoa giàu kinh nghiệm lâm sàng trực tiếp thăm khám trên nhiều hệ cơ quan. Chương trình kết hợp khám lâm sàng, xét nghiệm, thăm dò chức năng, siêu âm, nội soi, MRI/CT cùng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại, tích hợp AI hỗ trợ lâm sàng, nhằm phát hiện sớm hơn 199 nguy cơ bệnh lý, bao gồm ung thư, đột quỵ, tim mạch, đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa.

Bên cạnh đó, Bernard còn phối hợp với các bệnh viện Nhật Bản để kiểm soát chất lượng chuyên môn trong chẩn đoán hình ảnh. Theo đó, 100% kết quả MRI/CT trong chương trình Ningen Dock Bernard và các gói tầm soát chuyên sâu như ung thư, đột quỵ được kiểm tra chéo với chuyên gia Bệnh viện Đại học Yamanashi.

Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Bernard Healthcare, hỗ trợ phát hiện và đánh giá các bất thường trong cơ thể

Riêng với nội soi, Bernard thực hiện kiểm soát chất lượng định kỳ và hội chẩn với chuyên gia Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren khi cần. Quy trình này góp phần hạn chế nguy cơ bỏ sót những bất thường khó nhận diện.

Nếu phát hiện bất thường cần đánh giá chuyên sâu, bác sĩ chính kết nối khách hàng với chuyên khoa phù hợp để làm rõ và định hướng bước tiếp theo. Với những trường hợp bệnh lý phức tạp, khách hàng có thể được hội chẩn đa chuyên khoa, kết nối chuyên gia trong nước hoặc Nhật Bản. Trường hợp có nhu cầu điều trị tại Nhật, Bernard còn hỗ trợ đánh giá hồ sơ và kết nối với cơ sở y tế phù hợp để tiếp tục quá trình điều trị.

Đội ngũ bác sĩ Bernard Healthcare trao đổi chuyên môn với các chuyên gia Nhật Bản thông qua hệ thống kết nối trực tuyến

Sau ngày tầm soát, vai trò của bác sĩ chính vẫn tiếp tục. Dựa trên kết quả và mức độ nguy cơ, bác sĩ chính sẽ xây dựng kế hoạch theo dõi riêng cho từng khách hàng, trong đó xác định những chỉ số cần kiểm tra lại và thời điểm tái khám phù hợp.

Ở những lần kiểm tra sau, kết quả mới được đối chiếu với dữ liệu trước đó để đánh giá sự thay đổi theo thời gian. Nếu các chỉ số hoặc tình trạng sức khỏe thay đổi, kế hoạch theo dõi cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với mô hình bác sĩ chính đồng hành 1:1, Ningen Dock Bernard hướng đến quản lý sức khỏe liên tục, dài hạn và có hệ thống, từ tầm soát, đánh giá nguy cơ đến theo dõi những thay đổi sức khỏe theo thời gian.