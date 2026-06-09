Vai trò kết nối vùng của tuyến ĐT741 trong chuỗi cung ứng xuất khẩu Đông Nam bộ

Hình ảnh đường ĐT741 đoạn quay KCN Tân Bình ẢNH: SƯU TẦM

Không chỉ khép kín chuỗi cung ứng sản xuất, ĐT741 còn tối ưu hóa lộ trình xuất khẩu. Hàng hóa dễ dàng xuôi về cụm cảng Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải hoặc rẽ vào vành đai 4 tiếp cận Sân bay Long Thành. Sắp tới, khi cao tốc TP.HCM - Chơn Thành gánh tải trọng lớn, ĐT741 sẽ bứt phá trở thành trục đô thị, thương mại và dịch vụ sầm uất.

Hưởng lợi từ hạ tầng và sự đổ bộ của các Tập đoàn quốc tế (như nhà máy LEGO), bất động sản dọc tuyến đang chuyển dịch mạnh sang nhu cầu ở thực. Tâm điểm hiện nay là Khu đô thị Bắc Sài Gòn (41,9 ha) tại mặt tiền ĐT741 do Tập đoàn Phương Trường An phát triển.

Dự án là lời giải hoàn hảo cho nhu cầu an cư của lực lượng chuyên gia, với hơn 50% quỹ đất dành cho mảng xanh và tiện ích thiết thực như: Công viên trung tâm 10.000 m², hồ bơi, hồ cá Koi, sân golf mini, trường mầm non, trường liên cấp, trạm y tế...

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