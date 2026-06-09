Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Vai trò kết nối vùng của tuyến ĐT741 trong chuỗi cung ứng xuất khẩu Đông Nam bộ

Tâm Nguyễn
Tâm Nguyễn
09/06/2026 08:00 GMT+7

Trong mạng lưới hạ tầng phía nam, ĐT741 nắm giữ vai trò hành lang logistics chiến lược. Tuyến đường này dẫn dắt dòng chảy nguyên liệu nông - lâm nghiệp khổng lồ từ Tây nguyên, Bình Phước đổ về các khu công nghiệp chế biến trọng điểm tại Bình Dương (như VSIP II, Tân Bình, Tam Lập).

Vai trò kết nối vùng của tuyến ĐT741 trong chuỗi cung ứng xuất khẩu Đông Nam bộ- Ảnh 1.

Hình ảnh đường ĐT741 đoạn quay KCN Tân Bình

ẢNH: SƯU TẦM

Không chỉ khép kín chuỗi cung ứng sản xuất, ĐT741 còn tối ưu hóa lộ trình xuất khẩu. Hàng hóa dễ dàng xuôi về cụm cảng Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải hoặc rẽ vào vành đai 4 tiếp cận Sân bay Long Thành. Sắp tới, khi cao tốc TP.HCM - Chơn Thành gánh tải trọng lớn, ĐT741 sẽ bứt phá trở thành trục đô thị, thương mại và dịch vụ sầm uất.

Hưởng lợi từ hạ tầng và sự đổ bộ của các Tập đoàn quốc tế (như nhà máy LEGO), bất động sản dọc tuyến đang chuyển dịch mạnh sang nhu cầu ở thực. Tâm điểm hiện nay là Khu đô thị Bắc Sài Gòn (41,9 ha) tại mặt tiền ĐT741 do Tập đoàn Phương Trường An phát triển.

Dự án là lời giải hoàn hảo cho nhu cầu an cư của lực lượng chuyên gia, với hơn 50% quỹ đất dành cho mảng xanh và tiện ích thiết thực như: Công viên trung tâm 10.000 m², hồ bơi, hồ cá Koi, sân golf mini, trường mầm non, trường liên cấp, trạm y tế...

Thông tin liên hệ - Tập đoàn Phương Trường An:

  • Website: https://bacsaigoncity.vn/
  • Địa chỉ: Đường ĐT741 (Quy hoạch cao tốc TP.HCM - Chơn Thành), Phước Hòa, TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

ĐT741 KĐT Bắc Sài Gòn Tập đoàn Phương Trường An Khu đô thị Bắc Sài Gòn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận