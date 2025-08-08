Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

VALORANT Ksports Mastercup 2025: mùa hè bùng nổ cho game thủ Việt

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/08/2025 12:48 GMT+7

VALORANT là tựa game FPS chiến thuật 5v5 được phát triển bởi Riot Games - nhà phát hành đứng sau siêu phẩm Liên Minh Huyền Thoại. Trò chơi kết hợp giữa yếu tố bắn súng chính xác của dòng game truyền thống như CS:GO và hệ thống kỹ năng độc đáo từ từng “đặc vụ” (agent), tạo nên một lối chơi vừa căng não, vừa đậm chất Esports.

VALORANT Ksports Mastercup 2025: mùa hè bùng nổ cho game thủ Việt - Ảnh 1.

Giới thiệu giải đấu: Valorant Ksports Mastercup 2025

Và để thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh ấy, VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025 chính thức ra mắt! Đây là giải đấu quy mô toàn quốc, mở rộng cơ hội cho tất cả các game thủ - từ bán chuyên cho đến những đội tuyển dày dạn kinh nghiệm.

  • Không giới hạn trình độ
  • Tổ chức chuyên nghiệp, vận hành bài bản - Các trận đấu sẽ được livestream trực tiếp, trọng tài điều phối minh bạch và rõ ràng.
  • Tổng giải thưởng lên đến 75 triệu đồng, phân chia cho Top 8 đội tuyển xuất sắc nhất.

THỜI GIAN và LỊCH TRÌNH CHÍNH THỨC

  • Thời gian đăng ký: 21.7 - 7.8.2025
  • Vòng Playoff: Bắt đầu từ 10.8.2025
  • Chung kết toàn quốc: Diễn ra vào 14.9.2025 tại TP.HCM
  • Fanpage chính thức giải đấu: https://www.facebook.com/valorantksports

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

VALORANT Ksports Mastercup 2025: mùa hè bùng nổ cho game thủ Việt - Ảnh 2.

Đơn vị tổ chức và đồng hành

  • Tổ chức bởi: KSPORTS - nền tảng thể thao điện tử hàng đầu châu Á.
  • Đồng hành cùng: GEMS Esports, Esports 3.0, South Esports, Unicus Agency - những cái tên uy tín trong giới tổ chức Esports chuyên nghiệp.
VALORANT Ksports Mastercup 2025: mùa hè bùng nổ cho game thủ Việt - Ảnh 3.

SẴN SÀNG ĐỂ GHI DANH?

Khám phá thêm chủ đề

VALORANT game thủ Việt VALORANT Ksports Mastercup 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận