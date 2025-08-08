VALORANT Ksports Mastercup 2025: mùa hè bùng nổ cho game thủ Việt

Giới thiệu giải đấu: Valorant Ksports Mastercup 2025
Và để thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh ấy, VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025 chính thức ra mắt! Đây là giải đấu quy mô toàn quốc, mở rộng cơ hội cho tất cả các game thủ - từ bán chuyên cho đến những đội tuyển dày dạn kinh nghiệm.
- Không giới hạn trình độ
- Tổ chức chuyên nghiệp, vận hành bài bản - Các trận đấu sẽ được livestream trực tiếp, trọng tài điều phối minh bạch và rõ ràng.
- Tổng giải thưởng lên đến 75 triệu đồng, phân chia cho Top 8 đội tuyển xuất sắc nhất.
THỜI GIAN và LỊCH TRÌNH CHÍNH THỨC
- Thời gian đăng ký: 21.7 - 7.8.2025
- Vòng Playoff: Bắt đầu từ 10.8.2025
- Chung kết toàn quốc: Diễn ra vào 14.9.2025 tại TP.HCM
- Fanpage chính thức giải đấu: https://www.facebook.com/valorantksports
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Đơn vị tổ chức và đồng hành
- Tổ chức bởi: KSPORTS - nền tảng thể thao điện tử hàng đầu châu Á.
- Đồng hành cùng: GEMS Esports, Esports 3.0, South Esports, Unicus Agency - những cái tên uy tín trong giới tổ chức Esports chuyên nghiệp.
SẴN SÀNG ĐỂ GHI DANH?
- Đăng ký ngay tại: https://rebrand.ly/ksportscup
- Hạn chót đăng ký: 7.8.2025
- Chung kết: 14.9.2025
