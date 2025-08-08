VALORANT Ksports Mastercup 2025: mùa hè bùng nổ cho game thủ Việt

Giới thiệu giải đấu: Valorant Ksports Mastercup 2025

Và để thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh ấy, VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025 chính thức ra mắt! Đây là giải đấu quy mô toàn quốc, mở rộng cơ hội cho tất cả các game thủ - từ bán chuyên cho đến những đội tuyển dày dạn kinh nghiệm.

Không giới hạn trình độ

Tổ chức chuyên nghiệp, vận hành bài bản - Các trận đấu sẽ được livestream trực tiếp, trọng tài điều phối minh bạch và rõ ràng.

Tổng giải thưởng lên đến 75 triệu đồng, phân chia cho Top 8 đội tuyển xuất sắc nhất.

T HỜI GIAN và LỊCH TRÌNH CHÍNH THỨC

T hời gian đăng ký: 21.7 - 7.8.2025

21.7 - 7.8.2025 Vòng Playoff: Bắt đầu từ 10.8.2025

Bắt đầu từ Chung kết toàn quốc: Diễn ra vào 14.9.2025 tại TP.HCM

Diễn ra vào Fanpage chính thức giải đấu: https://www.facebook.com/valorantksports

C Ơ CẤU GIẢI THƯỞNG

Đơn vị tổ chức và đồng hành

Tổ chức bởi: KSPORTS - nền tảng thể thao điện tử hàng đầu châu Á.

KSPORTS - nền tảng thể thao điện tử hàng đầu châu Á. Đồng hành cùng: GEMS Esports, Esports 3.0, South Esports, Unicus Agency - những cái tên uy tín trong giới tổ chức Esports chuyên nghiệp.

S ẴN SÀNG ĐỂ GHI DANH?