Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Valve hoãn ra mắt Steam Machine vì chi phí bộ nhớ tăng cao

Khải Minh
Khải Minh
07/02/2026 07:35 GMT+7

Tình trạng thiếu hụt DRAM và NAND buộc Valve phải điều chỉnh kế hoạch ra mắt Steam Machine, đẩy lùi thời điểm công bố giá bán và ngày phát hành.

Theo Techspot, Valve xác nhận đã trì hoãn nội bộ hai thiết bị phần cứng chủ lực là Steam Machine và Steam Frame, vốn được lên kế hoạch ra mắt trước cuối tháng 3. Cùng với đó, thiết bị Steam Controller 2 cũng bị ảnh hưởng, khi cả ba sản phẩm được dời sang nửa đầu năm 2026. Nguyên nhân chính là sự tăng giá bộ nhớ do nguồn cung DRAM và NAND toàn cầu bị siết chặt.

Theo giải thích của Valve, tình trạng thiếu hụt phát sinh khi các nhà sản xuất chuyển hướng công suất sang phục vụ trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo) - một lĩnh vực đang tiêu thụ lượng lớn chip nhớ cho các tác vụ xử lý ngôn ngữ và mô hình sinh tổng hợp. Hệ quả là giá RAM và bộ nhớ lưu trữ tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành phần cứng tiêu dùng.

Valve hoãn ra mắt Steam Machine vì chi phí bộ nhớ tăng cao - Ảnh 1.

Steam Machine là thiết bị chơi game dạng mini-PC do Valve phát triển, dự kiến ra mắt năm 2026, nhưng bị hoãn do giá bộ nhớ tăng và thiếu hụt linh kiện

ẢNH: VALVE

Ngay từ khi công bố, Steam Machine đã gây chú ý vì hiệu năng tương đương PlayStation 5 nhưng chạy hệ điều hành Linux tùy biến. Tuy nhiên, Valve nhiều lần ám chỉ giá bán thiết bị sẽ theo chuẩn PC, đồng nghĩa với mức giá cao hơn đáng kể so với console phổ thông. Nay với chi phí linh kiện tăng, mức giá cuối cùng dự kiến còn cao hơn nữa, buộc hãng phải hoãn công bố để điều chỉnh.

Mặc dù lùi thời gian ra mắt, Valve vẫn tiết lộ một số thông số hiệu năng: Steam Machine đạt 60 fps ở độ phân giải 4K trong phần lớn trò chơi nhờ công nghệ FSR, dù một số tựa game sẽ cần sử dụng VRR hoặc giảm độ phân giải nội tại. Công ty cũng đang phát triển tính năng VRR qua cổng HDMI, vốn chưa được SteamOS và Arch Linux hỗ trợ.

Ngoài ra, Valve cho biết vẫn sẽ duy trì hỗ trợ cho người dùng kính thông minh Valve Index. Mặc dù Steam Frame không tương thích chính thức với trạm gốc cũ, thiết kế mô-đun có thể cho phép phụ kiện bên ngoài hỗ trợ mở rộng về sau.

Tin liên quan

Hướng dẫn chọn dung lượng RAM phù hợp khi giá bộ nhớ tăng mạnh

Hướng dẫn chọn dung lượng RAM phù hợp khi giá bộ nhớ tăng mạnh

Tình trạng giá DRAM leo thang buộc người dùng phải cân nhắc kỹ giữa hiệu năng và chi phí khi chọn dung lượng RAM.

Khám phá thêm chủ đề

Steam Machine Valve Console máy chơi game thiếu hụt RAM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận