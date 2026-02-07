Valve hoãn ra mắt Steam Machine vì chi phí bộ nhớ tăng cao

Theo Techspot, Valve xác nhận đã trì hoãn nội bộ hai thiết bị phần cứng chủ lực là Steam Machine và Steam Frame, vốn được lên kế hoạch ra mắt trước cuối tháng 3. Cùng với đó, thiết bị Steam Controller 2 cũng bị ảnh hưởng, khi cả ba sản phẩm được dời sang nửa đầu năm 2026. Nguyên nhân chính là sự tăng giá bộ nhớ do nguồn cung DRAM và NAND toàn cầu bị siết chặt.

Theo giải thích của Valve, tình trạng thiếu hụt phát sinh khi các nhà sản xuất chuyển hướng công suất sang phục vụ trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo) - một lĩnh vực đang tiêu thụ lượng lớn chip nhớ cho các tác vụ xử lý ngôn ngữ và mô hình sinh tổng hợp. Hệ quả là giá RAM và bộ nhớ lưu trữ tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành phần cứng tiêu dùng.

Steam Machine là thiết bị chơi game dạng mini-PC do Valve phát triển, dự kiến ra mắt năm 2026, nhưng bị hoãn do giá bộ nhớ tăng và thiếu hụt linh kiện ẢNH: VALVE

Ngay từ khi công bố, Steam Machine đã gây chú ý vì hiệu năng tương đương PlayStation 5 nhưng chạy hệ điều hành Linux tùy biến. Tuy nhiên, Valve nhiều lần ám chỉ giá bán thiết bị sẽ theo chuẩn PC, đồng nghĩa với mức giá cao hơn đáng kể so với console phổ thông. Nay với chi phí linh kiện tăng, mức giá cuối cùng dự kiến còn cao hơn nữa, buộc hãng phải hoãn công bố để điều chỉnh.

Mặc dù lùi thời gian ra mắt, Valve vẫn tiết lộ một số thông số hiệu năng: Steam Machine đạt 60 fps ở độ phân giải 4K trong phần lớn trò chơi nhờ công nghệ FSR, dù một số tựa game sẽ cần sử dụng VRR hoặc giảm độ phân giải nội tại. Công ty cũng đang phát triển tính năng VRR qua cổng HDMI, vốn chưa được SteamOS và Arch Linux hỗ trợ.

Ngoài ra, Valve cho biết vẫn sẽ duy trì hỗ trợ cho người dùng kính thông minh Valve Index. Mặc dù Steam Frame không tương thích chính thức với trạm gốc cũ, thiết kế mô-đun có thể cho phép phụ kiện bên ngoài hỗ trợ mở rộng về sau.