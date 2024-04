Vận chuyển 100 kg ma túy, 5 người Lào bị khởi tố

Sáng 22.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 5 bị can người Lào để điều tra vụ vận chuyển 100 kg ma túy từ Lào vào Việt Nam. 5 bị can này gồm: Tik Xayasane (27 tuổi), Lembi Kingvannouvong (25 tuổi), Sengphet Keosevan (28 tuổi), Sisamout Sisomboun (28 tuổi), Sengphet Keonouvong (38 tuổi, cùng trú tỉnh Bolykhamxay).

Trước đó, chiều 30.3, trên QL9 đoạn qua bản Làng Vây (xã Tân Long, H.Hướng Hóa), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 5 người Lào vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 100 gói ni lông màu trắng và màu vàng chứa các chất tinh thể màu trắng, nặng 100 kg (nghi ma túy tổng hợp dạng đá) cùng với 1 ô tô biển số Lào.

Khai thác nhanh, lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ thêm 4 phụ nữ người Lào đang ở TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa).

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phá chuyên án ma túy lớn THANH LỘC

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 100 kg tang vật bắt giữ trong chuyên án là ma túy loại metaphetamine.

Sau khi có kết quả giám định, Đồn biên phòng Thuận (H.Hướng Hóa) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy; đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can, tạm giam 5 bị can người Lào để điều tra, làm rõ vụ việc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị làm thủ tục xuất cảnh, bàn giao 4 nữ nghi phạm người Lào cho cơ quan chức năng Lào xử lý. Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, ban chuyên án xác định 4 nữ nghi phạm này không biết và không liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; họ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.