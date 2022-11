Vận chuyển 22 kg pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời mua ma túy

Ngày 27.11, Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Bông (32 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (20 tuổi, cùng ngụ xã Tân Đông, H.Tân Châu) để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển gần 22 kg pháo lậu về Việt Nam bán kiếm tiền mua ma túy sử dụng.

Trước đó, lúc 5 giờ sáng 27.11, tại khu vực thuộc ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tây Ninh phối hợp Công an P.Ninh Sơn và Công an xã Thạnh Tân bắt quả tang Bông và Phong đang vận chuyển trái phép pháo nổ.

Công an thu giữ 4 bao chứa pháo nổ dạng quả bóng, tổng cộng 49 bịch pháo với tổng trọng lượng khoảng 22 kg.





Tại cơ quan công an, Bông và Phong khai nhận số pháo nổ trên được cả 2 mua từ Campuchia về Việt Nam với giá 300.000đồng/bịch để bán kiếm lời. Cả 2 đã tìm cách vận chuyển số pháo trên về TP.Tây Ninh để bán, lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Khi đang chờ giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ vận chuyển pháo lậu đang được Công an TP.Tây ninh thụ lý điều tra.