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    Vận chuyển 27.000 bao thuốc lá lậu, tài xế tăng tốc bỏ chạy nhưng không thoát

    Vận chuyển 27.000 bao thuốc lá lậu, tài xế tăng tốc bỏ chạy nhưng không thoát

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc
    Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam một thanh niên 27 tuổi để điều tra hành vi vận chuyển 27.000 bao thuốc lá nhập lậu, trị giá ước tính hơn 500 triệu đồng.

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