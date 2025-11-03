Vấn đề Biển Đông: Trong bất định vẫn ẩn chứa nhiều cơ hội

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông năm nay: "Đoàn kết trong bất định". Theo ông Cường, chủ đề này phản ánh thực tế của thời đại, đồng thời thể hiện khát vọng chung.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu ẢNH: TTXVN

Thứ trưởng cho rằng, thế giới ngày nay "mong manh" hơn bao giờ hết, xuất hiện các thách thức toàn cầu như xung đột, chiến tranh, các nguyên tắc định hình từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II như chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, hợp tác vì lợi ích chung đang có dấu hiệu bị "xói mòn".

Châu Á - Thái Bình Dương, vốn là khu vực năng động nhất, cũng không tránh khỏi "những cơn gió bất định" và Biển Đông là tấm gương phản chiếu những biến động của khu vực và toàn cầu.

Tuy vậy, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trong bất định vẫn ẩn chứa nhiều cơ hội để các quốc gia khẳng định các nhân tố thúc đẩy gắn kết, đó là đối thoại, hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn nhất quán với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Việt Nam đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời, đề cao vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Việt Nam cam kết giải quyết hòa bình tranh chấp, xây dựng lòng tin và quản lý có trách nhiệm các khác biệt; sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác để đảm bảo các vùng biển chung là biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

Việt Nam tự hào là một trong 60 quốc gia đầu tiên phê chuẩn, phê duyệt Hiệp định về Đa dạng sinh học ngoài vùng tài phán quốc gia (BBNJ), thể hiện cam kết bền vững với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Bà Seema Malhotra, Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Anh, kiêm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Anh, đánh giá Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với thương mại hàng hải, sinh kế và thịnh vượng của khu vực. Những vụ việc nguy hiểm gần đây diễn ra tại Biển Đông gây quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực.

Theo bà Seema Malhotra, Anh phản đối các hành động gây hấn hoặc làm suy yếu luật pháp quốc tế, nhấn mạnh rằng các vùng biển ở Biển Đông phải được xác định và giải quyết một cách hòa bình, tuân thủ UNCLOS.

Anh luôn tôn trọng và đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì ổn định tại khu vực; tiếp tục ủng hộ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Tầm nhìn Hàng hải ASEAN; ủng hộ tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), trong đó COC phải tôn trọng UNCLOS và phản ánh lợi ích chính đáng của tất cả các bên.

Thứ trưởng Seema Malhotra nêu rõ, Anh sẽ tiếp tục thể hiện cam kết đối với hòa bình và ổn định của khu vực và Biển Đông, duy trì hiện diện hải quân và tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực.