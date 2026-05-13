Văn hóa - Cầu nối giữa động lực cá nhân và khát vọng tổ chức tại GELEX

Khi mục tiêu của mỗi người hòa vào mục tiêu của tổ chức

Tiếp nối thành công của dự án Văn hóa doanh nghiệp "Tôi thay đổi" tại Tập đoàn, từ tháng 5.2026, GELEX triển khai các dự án Văn hóa doanh nghiệp tại toàn bộ công ty thành viên. Đây không phải là việc nhân bản một mô hình có sẵn, mà là quá trình chuyển giao tư duy, phương pháp và kinh nghiệm đã được kiểm chứng trong thực tế.

Những gì GELEX đã chắt lọc được từ hành trình tái tạo Văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn - từ cách lãnh đạo dẫn dắt thay đổi, phương pháp đồng kiến tạo, vai trò của đội Dẫn đường, đến cơ chế duy trì hành vi sẽ trở thành nền tảng để từng doanh nghiệp xây dựng bản sắc văn hóa riêng gắn với chiến lược phát triển của mình.

Mỗi đơn vị sẽ có một tên gọi riêng, một cách thể hiện riêng và những chủ đề hành vi phù hợp với đặc thù hoạt động của mình. Tuy nhiên, tất cả đều cùng xuất phát từ một tinh thần thống nhất: Thay đổi bắt đầu từ mỗi cá nhân để tạo nên sức mạnh của cả tổ chức.

CBNV của Gelex cùng đồng kiến tạo tên gọi của dự án Văn hóa doanh nghiệp tại các CTTV

Một thành viên đội Dẫn đường trong hệ thống GELEX chia sẻ: "Điều tôi nhận ra là dự án không yêu cầu chúng tôi trở thành những con người khác, mà giúp mỗi người hiểu rõ hơn vì sao mình cần thay đổi và sự thay đổi đó có ý nghĩa như thế nào đối với tập thể".

Ở góc độ quản trị, đây là điểm then chốt. Khi mỗi cá nhân cảm thấy mục tiêu của doanh nghiệp cũng là mục tiêu của mình, tổ chức sẽ có được thứ tài sản quan trọng nhất: Sự tự nguyện đồng hành.

Cơ hội phát triển bản thân song hành sự lớn mạnh của doanh nghiệp

Khác với nhiều chương trình văn hóa mang tính tuyên truyền, mô hình mà GELEX triển khai được thiết kế để tạo ra chuyển biến đồng thời ở tất cả các cấp độ của tổ chức: lãnh đạo cao nhất cam kết trực tiếp dẫn dắt và làm gương; đội Dẫn đường đóng vai trò kết nối và thúc đẩy; các cấp quản lý chuyển hóa giá trị thành cách thức điều hành và mỗi cán bộ nhân viên chủ động điều chỉnh cách làm việc, phối hợp và chịu trách nhiệm với công việc của mình.

Ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI), cho biết: "Hội đồng quản trị và Ban điều hành cam kết đứng sau bảo trợ mọi nguồn lực, ủng hộ tuyệt đối những cán bộ nhân viên dám thay đổi, dám từ bỏ những thói quen cũ không còn phù hợp để sáng tạo và đi lên".

GELEX xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi người có thể học hỏi, phát huy năng lực

Ở cấp độ cá nhân, nhiều nhân viên xem dự án như một cơ hội để phát triển bản thân song song với sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Một cán bộ tham gia chương trình tại GELEX Electric chia sẻ: "Khi hiểu rõ công việc của mình góp phần vào chiến lược chung như thế nào, tôi thấy mình có thêm động lực để làm tốt hơn mỗi ngày".

Điều này cho thấy một thực tế quan trọng, văn hóa doanh nghiệp chỉ tạo ra giá trị khi nó chạm tới nhận thức và hành động của từng con người.

Hiện nay, GELEX xây dựng môi trường nơi mỗi người có thể học hỏi, phát huy năng lực và nhìn thấy rõ thành quả của mình trong thành công chung. Khi doanh nghiệp tăng trưởng, cơ hội nghề nghiệp được mở rộng, năng lực được nâng cao và chất lượng cuộc sống được cải thiện. Mối quan hệ giữa cá nhân và tổ chức vì vậy không còn đơn thuần là sự gắn bó về mặt công việc, mà trở thành một hành trình phát triển cùng nhau.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GELEX Nguyễn Văn Tuấn từng chia sẻ: "Nếu đến 2030 đạt được sứ mệnh và tầm nhìn như chiến lược của Tập đoàn đưa ra thì chắc chắn chúng ta sẽ là những người đàng hoàng và đầy đủ, ấm no. Ngoài ra, chúng ta còn có những giá trị khác: Đó là kiến thức, là trải nghiệm".

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp có thể đầu tư thêm công nghệ, mở rộng quy mô và huy động nguồn lực tài chính. Nhưng lợi thế khó sao chép nhất vẫn là khả năng khiến con người cùng tin tưởng, cùng hành động và cùng hướng tới một tương lai chung. Đó chính là điều GELEX đang theo đuổi khi triển khai dự án Văn hóa doanh nghiệp trên toàn hệ thống.

Khi sự thay đổi diễn ra đồng thời ở mọi cấp độ, những giá trị tốt đẹp nhất sẽ được tạo ra - cho mỗi cá nhân, cho từng doanh nghiệp thành viên và cho cả hệ sinh thái GELEX trên hành trình phát triển bền vững.