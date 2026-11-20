Bài toán quản trị theo ngành dọc

Trong hệ thống GELEX, mỗi công ty thành viên có đặc thù sản xuất, kinh doanh và vận hành riêng. Việc triển khai các nguyên tắc quản trị chung vì vậy cần đi cùng sự thấu hiểu bối cảnh tại từng đơn vị. Đào tạo nội bộ giúp đội ngũ hiểu rõ mục tiêu, thống nhất những yêu cầu cốt lõi và trao đổi cách vận dụng phù hợp với thực tế.

Ông Đậu Minh Lâm, thành viên HĐQT Tập đoàn, trực tiếp tham gia dẫn dắt chuyên đề quản trị vận hành tinh gọn

Đội ngũ giảng viên nội bộ là một cách GELEX đáp ứng yêu cầu đó. Thành viên HĐQT, lãnh đạo điều hành, cán bộ quản lý và chuyên gia, chủ yếu từ Tập đoàn, trực tiếp chia sẻ với các đơn vị thành viên. Nội dung gắn với từng ngành dọc chuyên môn, từ quản trị rủi ro, pháp lý, thuế, kế toán và tư duy dữ liệu đến đào tạo, phát triển đội ngũ, truyền thông và triển khai văn hóa doanh nghiệp.

Người đứng lớp thường là người trực tiếp xây dựng hoặc triển khai các yêu cầu quản trị trong lĩnh vực mình phụ trách. Vì vậy, họ có thể giải thích vì sao một nguyên tắc được đặt ra, phần nào cần áp dụng thống nhất và phần nào có thể điều chỉnh theo đặc thù đơn vị. Những tình huống học viên nêu tại lớp cũng giúp các ban chuyên môn của Tập đoàn nhận ra vướng mắc khi triển khai để hướng dẫn sát hơn.

Người đứng lớp mang theo kinh nghiệm của người trong cuộc

Trong chuỗi workshop "Dẫn dắt và xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo", bà Nguyễn Thị Minh Giang, thành viên HĐQT Tập đoàn GELEX, cùng đội ngũ quản lý tại các đơn vị nhìn lại cách họ phản hồi trước một đề xuất mới. Với một ý tưởng cải tiến, người quản lý có thể bắt đầu bằng việc hỏi nhân viên đang muốn giải quyết vấn đề gì, rồi cùng xác định phạm vi thử nghiệm và cách đánh giá kết quả. Cách trao đổi ấy giúp đưa yêu cầu khuyến khích sáng tạo vào một tình huống mà người quản lý có thể gặp ngay trong ngày làm việc.

Chuỗi workshop "Dẫn dắt và xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo" do bà Nguyễn Thị Minh Giang, thành viên HĐQT Tập đoàn GELEX, trực tiếp dẫn dắt

Cùng một cách tiếp cận, quản lý tại nhà máy và tại văn phòng sẽ có những điều kiện khác nhau để vận dụng. Khi học viên mang tình huống của mình vào thảo luận, người dạy cũng hiểu thêm những vướng mắc ở từng đơn vị. Đồng nghiệp ở đơn vị khác có thể nghe cách vấn đề được xử lý, rồi cân nhắc phần nào phù hợp với đội ngũ của mình.

Trong buổi chia sẻ "Nâng giá sự nghiệp" tại VIWASUPCO, bà Nguyễn Thị Thương, Phó giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn GELEX, cùng đội ngũ quản lý nhìn lại khoảng cách giữa việc hoàn thành nhiều đầu việc và việc tạo tác động cho mục tiêu chung. Từ góc độ vận hành, ông Nguyễn Xuân Quý, Tổng giám đốc VIWASUPCO, cụ thể hóa yêu cầu ấy: Mỗi cấp quản lý cần chủ động giải quyết vấn đề trong phạm vi được giao và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả chung.

Ở chuỗi workshop về Phương pháp Storytelling - Kể chuyện tạo ảnh hưởng, bà Nguyễn Hồng Nhung, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX, bắt đầu từ một việc gần với công việc của người quản lý: Nhận ra một đóng góp cụ thể và kể lại để đồng nghiệp hiểu vì sao việc ấy đáng ghi nhận.

Bà Nguyễn Hồng Nhung nói: "Qua những câu chuyện học viên kể, đội ngũ truyền thông hiểu thêm công việc và những con người đứng sau kết quả của từng đơn vị. Người đứng lớp chia sẻ phương pháp của mình, đồng thời tiếp nhận kinh nghiệm mà đồng nghiệp đã tích lũy ở những môi trường khác nhau, đó là giá trị từ cả hai phía".

Ở mảng chuyên môn, Ban Pháp chế Tập đoàn GELEX cũng thường xuyên đưa những vấn đề cán bộ, nhân viên thường gặp vào các khóa đào tạo nội bộ. Những chuyên đề đào tạo nội bộ mới nhất tập trung vào quản trị rủi ro hợp đồng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật thông tin, sử dụng AI an toàn và kỹ năng tra cứu, áp dụng, cập nhật quy định pháp luật.

Ban Pháp chế Tập đoàn chia sẻ kiến thức về Quản trị rủi ro pháp lý hợp đồng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật thông tin và sử dụng AI an toàn

Tham gia buổi đào tạo này, chị Phạm Minh Nguyệt, Văn phòng Tập đoàn, cho biết: "Với người trực tiếp xử lý hợp đồng như tôi, khi gặp một quy định mới, tôi cần biết tra cứu ở đâu, kiểm tra văn bản còn hiệu lực hay không và xác định quy định đó áp dụng thế nào vào việc mình đang làm. Khi đó tôi có thể chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hơn, phát hiện sớm vấn đề và trao đổi với Ban Pháp chế cụ thể hơn khi cần hỗ trợ".

Để người có kinh nghiệm có thể tiếp tục lan tỏa tri thức

Có chuyên môn sâu là nền tảng, nhưng để đồng nghiệp có thể vận dụng điều mình chia sẻ, giảng viên nội bộ còn cần biết chọn tình huống, xác định mục tiêu, tổ chức thực hành và phản hồi. GELEX cũng đã tổ chức các chương trình Train the Trainer để bồi dưỡng những kỹ năng này cho đội ngũ giảng viên nội bộ.

Theo bà Mai Thị Minh Thu, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX: "Chúng tôi rất ghi nhận những đóng góp cụ thể của các anh chị giảng viên nội bộ, từ thời gian chuẩn bị một chuyên đề đến công sức đúc kết một tình huống thành bài học đồng nghiệp có thể sử dụng". Quá trình đào tạo nội bộ giúp GELEX có thêm những bài học và cách làm để đồng nghiệp cùng tham khảo, để tri thức được tích lũy và phát huy giá trị trong toàn hệ thống.