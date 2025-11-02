Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa doanh nghiệp là cội nguồn sức mạnh bền vững

02/11/2025 10:27 GMT+7

Sau hơn một thập niên xây dựng và phát triển, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã khẳng định văn hóa doanh nghiệp là 'linh hồn' tạo nên sức mạnh nội sinh, giúp đơn vị phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt và vươn tới tầm cao mới.

Trên nền tảng hơn 70 năm truyền thống của ngành Điện Việt Nam, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp như tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo trong quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và quản trị doanh nghiệp. Giai đoạn 2021 - 2025 đánh dấu bước trưởng thành rõ nét về văn hóa doanh nghiệp, khi công ty xây dựng mô hình quản trị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với 5 giá trị cốt lõi: niềm tin - chất lượng - tiên phong - sáng tạo - trách nhiệm.

Văn hóa doanh nghiệp là cội nguồn sức mạnh bền vững- Ảnh 1.

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak chú trọng phát huy 5 giá trị cốt lõi: niềm tin - chất lượng - tiên phong - sáng tạo và trách nhiệm

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak được biết đến là một "ngôi nhà chung" đoàn kết, nghĩa tình, nơi mỗi cán bộ, công nhân viên đều là đại sứ văn hóa, góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp "chuyên nghiệp, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội cao". Văn hóa lãnh đạo được đề cao, mỗi nhà quản lý là tấm gương mẫu mực, dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong.

Thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, phổ biến văn hóa doanh nghiệp đến từng người lao động, hoàn thiện văn hóa kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tận tâm và sáng tạo để "thắp sáng niềm tin" trên hành trình mới.

