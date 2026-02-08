Văn hóa ứng xử phải rèn mỗi ngày

Như Thanh Niên đề cập, trong tuần qua, câu chuyện một tài xế đánh người khác đến tử vong sau va chạm giao thông khiến dư luận phẫn nộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 30.1, ông N.V.H (65 tuổi, ở TP.HCM) lái ô tô 7 chỗ chạy trên đường tỉnh 825 (Tây Ninh), đến nút giao Ba Sa - Gò Mối (xã Hòa Khánh) thì ông dừng xe chờ tín hiệu đèn giao thông, sau đó xảy ra va chạm với xe bán tải do Mai Anh Nhật (ở Tây Ninh) điều khiển. Khi cả 2 xuống xe kiểm tra, bất ngờ Nhật đánh liên tiếp, đá vào vùng đầu ông H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hình ảnh hai người đàn ông ẩu đả trên đường Cộng Hòa (TP.HCM) sau va chạm giao thông ẢNH: CẮT TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH

Ông H. được người dân đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong. Ngày 6.2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Mai Anh Nhật để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 12.1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông dùng nón bảo hiểm ẩu đả dữ dội trên đường Cộng Hòa (TP.HCM) sau va chạm giao thông khi cả 2 băng qua giao lộ Cộng Hòa - Út Tịch (P.Tân Sơn Nhất). Đến ngày 4.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam cả 2 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ những vụ việc đáng tiếc này, chuyên mục Câu chuyện văn hóa trên Thanh Niên đã có bài viết Ứng xử khi va chạm giao thông: Giá như ai cũng biết dừng lại đúng lúc đón nhận nhiều ý kiến tán đồng của bạn đọc (BĐ).

Đừng cả giận mất khôn

Nhắc đến câu chuyện "án mạng xảy ra từ vụ va chạm giao thông" ở Tây Ninh, BĐ Thắng Nguyễn bức xúc: "Cái đầu nóng không làm gì nên thân. Nhường nhịn nhau có mất gì đâu. Nếu không may có hỏng hóc thì cùng nhau ôn hòa giải quyết. Giờ thì sao? Một người mất, một người đối diện mức án sẽ không hề nhẹ".

BĐ Quang Anh nhận xét: "Ra đường ai cũng vội, nhưng vội mấy cũng không thể đánh đổi bằng bạo lực. Chỉ một phút nóng giận nhất thời lấn át lý trí là tự đẩy mình vào rắc rối lớn".

Cùng suy nghĩ này, BĐ Đoàn Hưng cảm thấy rất đáng tiếc vì các mâu thuẫn vô tình xảy ra trên đường phố hoàn toàn có thể được xử lý một cách bình tĩnh, an toàn cho mọi người: "Nhiều vụ việc nghiêm trọng bắt đầu từ những va chạm giao thông rất nhỏ, kết thúc bằng vòng lao lý. Giá như ai cũng biết dừng lại đúng lúc".

Đa số BĐ lưu ý va chạm giao thông là điều ai cũng từng đối mặt, nhưng cách mọi người ứng xử với nhau ra sao sau va chạm mới là điều đáng bàn.

Thước đo của văn hóa ứng xử

BĐ Minh Nghĩa nhận xét: "Văn hóa giao thông có thể hiểu đơn giản là cách con người kiềm chế cảm xúc, tôn trọng người khác, giữ bình tĩnh sau va chạm, tránh rắc rối pháp lý, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn và sự tử tế nơi công cộng".

Tán thành, BĐ Thuy Le cho rằng cộng đồng cần xây dựng một "thước đo về văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông". BĐ chia sẻ thêm: "Chỉ từ những việc nhỏ như một lời xin lỗi khi xảy ra va chạm giao thông cũng giúp hình thành một tiêu chuẩn ứng xử. Tôi luôn dạy con tôi biết xin lỗi trước, như một cách thể hiện sự cầu thị ôn hòa".

BĐ Đào Quang Hưng nêu ý kiến: "Luật giao thông có thể học thuộc, nhưng văn hóa ứng xử giao thông thì phải rèn mỗi ngày. Đáng tiếc là nhiều người chỉ nhớ luật khi bị xử phạt, nói gì đến chuyện ứng xử".