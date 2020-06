10 diễn viên hóa thân thành Công nương Diana

Kristen Stewart sẽ đóng vai Công nương Diana trong bộ phim chiếu rạp Spencer của đạo diễn Pablo Larraín, dự kiến khởi quay vào đầu năm 2021. Phim mô tả lại thời điểm cuộc hôn nhân của Công nương Diana và Thái tử Charles đang trên bờ vực của sự đổ vỡ.

Kristen Stewart sẽ đóng vai Công nương Diana trong Spencer ẢNH: PEOPLE

Spencer tập trung diễn đạt tâm lý của vị Công nương Anh quốc khi phải đứng trước quyết định lìa xa chồng và từ bỏ tất cả ánh hào quang của cuộc sống hoàng gia.

Emma Corin hóa thân thành Công nương Diana trong loạt phim The Crown ẢNH: PEOPLE

Emma Corrin là nghệ sĩ có ngoại hình khá giống Công nương Diana. Nữ diễn viên Anh 24 tuổi thể hiện vai Công nương xứ sương mù trong loạt phim truyền hình The Crown mùa 4. Từ một cô gái vô danh đang làm công việc đóng gói hàng cho một công ty bán lẻ, Emma Corrin được thế giới biết đến qua vai diễn đầy cá tính này.

Jeanna de Waal từng thể hiện vai Công nương Diana trên sân khấu Broadway ẢNH: PEOPLE

Dù không phải là một diễn viên chuyên nghiệp nhưng Jeanna de Waal lại thể hiện xuất sắc vai Công nương Diana trên sân khấu Broadway với vở Diana: The True Musical Story. Sinh ra ở Đức có mẹ là người Anh và cha là người Nam Phi, Jeanna de Waal chuyển đến Anh sinh sống khi lên sáu tuổi cùng với gia đình. Ngoài diễn xuất, Jeanna de Waal còn là một doanh nhân. Cô cùng với chị gái Dani de Waal thành lập sân khấu Broadway Weekends, kết nối những khán giả yêu sân khấu với những nghệ sĩ chính của Broadway.

Naomi Watts vào vai Công nương Diana trong bộ phim cùng tên năm 2013 ẢNH: PEOPLE

Ngôi sao phim King Kong - Naomi Watts vào vai Công nương Diana trong bộ phim cùng tên do Oliver Hirschbiegel đạo diễn kể lại 2 năm cuối đời của Công nương. Phim ra rạp vào năm 2013.

Lesley Harcourt ẢNH: PEOPLE

Bộ phim truyền hình William&Catherine: A Royal Romance do Linda Yellen đạo diễn, phát sóng năm 2011 trên kênh Hallmark. Xuất hiện không nhiều nhưng Lesley Harcourt vẫn làm khán giả nhớ đến khi thể hiện Công nương Diana.

Genevease O'Reilly ẢNH: PEOPLE

Genevease O'Reilly đóng vai Công nương Diana trong bộ phim truyền hình do Richard Dale đạo diễn, sản xuất năm 2007 có tựa là Diana: Last Days of a Princess. Genevease O'Reilly diễn lại các cuộc phỏng vấn sau cùng của Diana trước ngày dẫn đến cái chết bi thảm vào ngày 31.8.1997 ở Paris.

Julie Cox ẢNH: PEOPLE

Julie Cox xuất hiện trong phim truyền hình Princess in Love (1997) trong vai Công nương Diana. Phim do David Greene đạo diễn dựa theo cuốn sách cùng tên của nhà văn Anna Pasternak, kể lại mối tình của Diana với Đại úy James Hewitt.

Caroline Bliss trong phim Charles&Diana: A Royal Love Story ẢNH: PEOPLE

Năm 1982 bộ phim truyền hình Charles&Diana: A Royal Love Story của James Goldstone khắc họa đậm nét đám cưới hoàng gia giữa Thái tử Charles và Công nương Diana. Diễn viên Caroline Bliss khi đó mới 21 tuổi đã vào vai Diana.

Serena Scott Thomas (Công nương Diana) và David Threlfall (Thái tử Charles) trong phim Diana: Her True Story ẢNH: PEOPLE

Phim truyền hình Diana: Her True Story sản xuất 1993, do Kevin Connor đạo diễn với Serena Scott Thomas (Công nương Diana) và David Threlfall (Thái tử Charles) đóng chính được khán giả đánh giá cao.

Amy Seccombe ẢNH: PEOPLE

Diana: A Tribute to the People Princess là bộ phim truyền hình sản xuất chỉ 1 năm sau ngày Diana tử nạn. Phim do Gabrielle Beaumont đạo diễn, với sự góp mặt của Amy Seccombe trong vai Công nương Diana và George Jackos vai người tình Dodi Al Fayed.