100 ngàn người mất thu nhập khi Sân khấu Broadway tiếp tục đóng cửa

Các rạp hát ở Broadway chìm trong bóng tối vào giữa tháng 3.2020 khi đại dịch Covid-19 tấn công New York và những ngày dự kiến mở cửa lại hệ thống nhà hát trước đó đã đến rồi... đi nhưng sau cùng ban lãnh đạo các nhà hát buộc phải đưa ra quyết định dời ngày mở cửa sang năm sau.

Việc tiếp tục dời ngày mở cửa lại các nhà hát Broadway khiến một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất của thành phố New York, Mỹ bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề. Hiệp hội Diễn viên gọi việc đóng cửa kéo dài là “đau lòng” và đề nghị chính phủ có chính sách hỗ trợ cho nghệ thuật . Mary McColl, Giám đốc điều hành công đoàn của Sân khấu Broadway, nói: “Trái tim tôi tan vỡ khi nhìn thấy những ai làm việc trên Sân khấu Broadway hoặc phụ thuộc vào nó để kiếm sống. Quá nhiều người trong ngành cần giúp đỡ khi chúng tôi phải đối mặt với 6 tháng không có việc làm nữa”.

Ngôi sao Hugh Jackman tham gia vở The Music Man

Có 31 vở đang diễn khi Sân khấu Broadway bắt đầu đóng cửa hồi tháng 3. Một số vở, bao gồm cả phiên bản nhạc kịch trên sân khấu bộ phim của Disney là Frozen, sẽ không diễn lại. Tháng trước, Nhà hát Metropolitan Opera ở New York cho biết họ đã hủy toàn bộ các vở diễn đã lên kế hoạch trong 2 năm 2020 - 2021 và sẽ đóng cửa cho đến tháng 9.2021.

Các nhà sản xuất vở nhạc kịch The Music Man hy vọng sẽ kéo khán giả đến nhà hát khi có ngôi sao Hugh Jackman tham gia vở diễn, tuy nhiên hôm 9.10 họ cho biết đã quyết định lùi ngày ra mắt vở đến tháng 2.2022 thay vì tháng 5.2021.

Vở nhạc kịch The Music Man lùi ngày ra mắt đến tháng 2.2022 thay vì tháng 5.2021

Thượng nghị sĩ bang New York Brad Hoylman từng kêu gọi hỗ trợ tài chính cho các rạp chiếu phim, cho biết trong một tuyên bố hôm 9.10 rằng 100.000 người New York dựa vào Sân khấu Broadway để có thu nhập nay gần như không còn gì và ngành công nghiệp này đóng góp 14,7 tỉ USD/năm cho nền kinh tế của New York nhờ doanh thu bán vé, quà lưu niệm... “Sân khấu Broadway đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử”, thượng nghị sĩ Brad Hoylman nói.