1.500 USB của Đan Trường 'cháy hàng' sau hai ngày ra mắt

Mất hơn 3 tháng chuẩn bị, Đan Trường phát hành USB - The Best of Dan Truong's songs gồm 165 bài hát gắn lên với tên tuổi của nam ca sĩ khi mới chập chững bước vào nghề đến lúc có chỗ đứng nhất định trên thị trường giải trí. The Best of Dan Truong's songs được phát hành 1.500 bản ở Mỹ và Việt Nam, nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc. Sau 2 ngày công bố, toàn bộ 1.500 USB 16GB đều được bán sạch trong sự ngỡ ngàng của cả ê-kíp.