1917 bất ngờ nhận giải Quả cầu vàng phim hay nhất

Kết quả giải thưởng Quả cầu vàng 2020 Các hạng mục giải thưởng Điện ảnh Phim hay nhất: 1917 Phim hài/nhạc kịch hay nhất: Once Upon a Time in Hollywood Phim nước ngoài hay nhất: Parasite Phim hoạt hình hay nhất: Missing Link Nhạc phim gốc hay nhất: Joker Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất: I’m Gonna Love Me Again (Rocketman) Kịch bản hay nhất: Once Upon a Time in Hollywood Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Laura Dern (Marriage Story) Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim nhạc hài/ nhạc kịch: Taron Egerton (Rocketman) Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim hài/ nhạc kịch: Awkwafina (The Farewell) Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim chính kịch: Joaquin Phoenix (Joker) Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim chính kịch: Renee Zellweger (Judy) Đạo diễn xuất sắc nhất: Sam Mendes (1917) Các hạng mục giải thưởng và đề cử Truyền hình Phim truyền hình chính kịch hay nhất: Succession Phim truyền hình nhạc kịch hoặc hài kịch hay nhất: Fleabag Phim ngắn tập hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình hay nhất: Chernobyl Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim ngắn tập hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình: Russell Crowe (The Loudest Voice) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim ngắn tập hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình: Michelle Williams (Fosse/Verdon) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim nhiều tập, ngắn tập hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình: Stellan Skarsgård (Chernobyl) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim nhiều tập, ngắn tập hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình: Patricia Arquette (The Act) Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim hài truyền hình: Ramy Youssef (Ramy) Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim hài truyền hình: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình: Brian Cox (Succession) Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình: Olivia Colman (The Crown)